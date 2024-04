¡El negocio de sus vidas! Cuatro amigos compran una isla desierta y la transforman en un paraíso de 14 millones

La compra del islote Pine Key Island, que abarca una extensión de 3,6 hectáreas y se encuentra en la Bahía de Hillsborough entre la Base de la Fuerza Aérea de MacDill y Apollo Beach, fue hecha en el año 2017 cuando empezaron a construir sobre él un lugar apto para fiestas, descanso y celebraciones.

Ahora, siete años después, el lugar está listo para sacarlo al mercado ofreciendo en él un paraíso para el descanso y el ocio. El lugar está equipado con baños portátiles, estructuras con techos de paja, un bar y hasta un tobogán inflable.

Lo más impresionante es que la compra la realizaron en conjunto por un valor de 65 mil dólares, es decir que cada uno tuvo que invertir unos 16,250 dólares y ahora, tras las remodelaciones, el precio del islote ronda los 14 millones de dólares.

“Las asociaciones con prestigiosas empresas de alquiler no solo elevaron su valor dentro de la comunidad de Tampa Bay, sino que también la convirtieron en un destino vibrante para residentes y visitantes por igual”, dice el comunicado de la venta.

“Más allá de su atracción para compradores privados, corporaciones e inversores internacionales, Beer Can Island se ha convertido en una parte integral de la comunidad local, tejiendo hilos económicos y sociales que enriquecen su entorno”, amplían los vendedores.

También establecen que no es solo una propiedad, es una narrativa, una historia en evolución de transformación y posibilidades no exploradas. “Con reconocimiento histórico por albergar eventos, la isla se transforma sin problemas en una propiedad VIP exclusiva, diseñada tanto para propiedad privada como corporativa”, puntualizan.

El proyecto salió mejor de lo esperado y ya empezaron a recibir todo tipo de ofertas, por lo que a través de un comunicado oficial informaron que extenderán el plazo para poder hallar al mejor comprador.

