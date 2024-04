Héroes sin capa | Dos barberos le salvan la vida a una niña que corría hacia una intersección

El instinto protector de dos barberos logró salvar de la muerte a una niña pequeña en East Hartford, Connecticut, en donde gracias a su agilidad mental y física lograron detener a la niña de lo que habría sido una impresionante y desagradable tragedia.

El video quedó grabado en la cámara de seguridad del establecimiento que ambos hombres estaban atendiendo. Lo compartieron en redes sociales y rápidamente la prensa local se hizo escuchar entrevistándolos sobre lo ocurrido.

Osvaldo Lugo y Rafael Santana estaban laborando el pasado miércoles a las 11:30 a.m., en la barbería Look Sharps Barbershop mientras atendían a sus clientes, cuando de repente vieron a una niña pequeña que iba corriendo sola, rumbo hacia una intersección, justo a pocos metros de donde iba a pasar un camión.

De inmediato, Osvaldo tomó acciones y sin ponerse a meditar sobre qué hacía la menor en ese lugar hizo lo que debía: “Mi reacción no solamente fue mirar, fue arrancar para abajo y llegarle a la niña. Gracias a Dios que tuvimos el tiempo de alcanzarla”, dijo el barbero.

“Diez pasos más y el truck se la hubiese llevado”, agregó Rafael Santana. Su compañero mencionó que fue simplemente un instinto de supervivencia lo que le hizo tomar acción “simplemente actúa” se dijo a sí mismo.

“La niña estaba sola de camino para una de las calles más ocupadas en East Hartford, chacho no… ese es el instinto de uno de papá. Yo soy papá también", dijo Santana.

Lugo tomó a la niña en sus brazos y sintió cómo a ambos les volvió el alma al cuerpo, mientras que la menor no tenía ni idea cuál habría podido ser su final.

“Cuando la agarré lo único que vi fue inocencia… y ella solamente lo que decía era mamá, mamá, mamá. Entonces lo que vi fue inocencia”, dijo Lugo.

Buscaron a la progenitora de la niña y la encontraron en una parada de bus, de donde al parecer la menor habría salido rumbo a la intersección.

“La mama se apretó el pecho, como quien dice ‘Wow Dios mío’, gracias a Dios, coge a la niña, ahí llega el autobús, se monta y me dice adiós por la ventana”, dijo Lugo.

Sin embargo, ambos hombres tuvieron la sensación de que la mujer no tenía ni idea de lo que había ocurrido instantes antes con su hija. “Yo en ese momento juzgar a la madre no era mi intención, mi intención era unirlas,” puntualizó Lugo, “Dios nos puso ese día para eso. Eso fue algo que, si no hubiésemos estado aquí, quién había visto a esa niña”, añadió Santana.