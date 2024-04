'La Divaza' dijo por qué abandonó La casa de los Famosos: 'Me empezaron a dar ataques'

El famoso creador de contenido venezolano ‘La Divaza’ reveló cuáles fueron los motivos por los que abandonó, por decisión propia, su participación en La Casa de Los Famosos versión México. Según lo relató, fueron unos ataques de ansiedad que lo asustaron mucho porque nunca los había sentido y no eran característicos de su personalidad carismática y extrovertida.

"Yo me venía sintiendo muy mal, de verdad, o sea como que yo estaba muy triste dentro de la casa y llegué a tener algunos episodios. Al principio estaba divirtiéndome demasiado, era muy feliz, y creo que eso la gente lo veía; pero llega un momento como que el encierro te afecta de una manera que te empiezas a volver loco y me empezaron a dar algunos ataques que nunca había sentido en mi vida y me asusté mucho porque ya estaban empezando a ser muy recurrentes”, reveló el influencer.

También dijo que no permitió que esos episodios fueran tan notorios, por lo que se encerraba muchas veces a llorar estando solo para que nadie lo viera, aun así, recibió el apoyo de sus compañeros cuando ellos lo notaron.

"Ahí entonces ya yo me le acerco a 'La Jefa' y le pregunto. Obviamente no es una decisión como que uno toma del día para otro, sino que hay un protocolo que uno no sabe porque no es que yo tomé la decisión de irme ese mismo día, no, esa decisión tuvo que pasar por un proceso por lo menos una semana”, reveló.

A su estado mental se sumó el hecho de que antes de entrar a la competencia supiera que su madre había sido diagnosticada con cáncer, lo que agravó más la situación.

"Gracias a Dios el cáncer fue detectado a tiempo y ya pude hablar con mi mamá, ya está mucho mejor. Mi mamá viene a visitarme, llega este lunes y estoy muy feliz de que ahora estoy en el mundo real y puedo mantener comunicación con ella porque adentro tu mente piensa tanto”, concluyó.