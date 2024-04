'Es un hedor absurdo' | Influencer se viraliza tras quejarse del mal olor de los europeos

Monique Escapeti, una creadora de contenido brasileña generó toda una controversia en redes sociales luego de publicar un video quejándose del mal olor de los europeos. La influencer, que se encontraba de viaje por Dinamarca, aseguró que lo más complicado de viajar a Europa era soportar los olores de las personas. “Si hay algo impresionante en cualquier lugar de Europa es el hedor a caca”, aseguró. Pese a que sus palabras fueron motivo de una gran polémica, también dieron pie a un intenso debate sobre las costumbres y la cultura de las personas según la región a la que pertenezcan.

“Lo peor es que es invierno, todo el mundo lleva abrigo, e incluso así es un hedor absurdo. Cuando viajamos a Europa en verano es aún peor. Es inhumano, la gente no se ducha, explicó Escapeti, añadiendo que lo curioso es que la gente tiene "una piel súper cuidada con productos costosos y un pelo maravilloso, ¡Pero apesta!".

Escapeti siguió narrando su experiencia, no obstante, dejó claro que la falta de higiene de los europeos no es por un tema económico o por qué el agua y el jabón sean productos de difícil acceso, sino que ella cree que hace parte de su cultura.

"Es un hedor ácido. Y tienen acceso a los mejores perfumes, los mejores productos, lo mejor de todo y, sin embargo, no consiguen ser higiénicos, ducharse y lavarse las axilas. Me pregunto si puedes sentir el hedor con un abrigo, imagínate cómo será debajo", concluye Escapeti, riéndose.

El video de la brasileña no tardó en hacerse viral y rápidamente se llenó de comentarios, algunos eran de compatriotas que la acusaban de no utilizar el transporte público en Brasil. En respuesta, Escapeti grabó un segundo video explicando que ella ha usado el metro en Brasil durante toda su vida, y allí "la gente, por muy humilde que sea, coge el metro oliendo bien y a la vuelta del trabajo es normal que huela a sudor en el metro, pero no es como aquí".

“No mintió. Los europeos realmente apestan” (…) “Es curioso, llevo más de 22 años en Europa y no estoy de acuerdo con ella”, fueron algunos de los comentarios.