¡Todo fue un error! Peso Pluma confiesa que su corte de cabello nació por una 'metida de pata' del barbero

Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, reveló las razones por las que no abandona su peculiar corte de pelo a pesar de que a él mismo no le gusta.

El artista mexicano detalló cómo fue que dio con el look que lo ha hecho famoso junto a su música, además de motivo de memes constantes en las redes sociales. De manera jocosa, doble P reconoció que su estilo no nació de la innovación, sino de una terrible "metida de pata" del barbero que le cortó el cabello cuando se encontraba de visita en Colombia.

Peso Pluma fue invitado nuevamente al programa ‘The Tonight Show con Jimmy Fallon’ en donde tenía como objetivo presentar su nuevo proyecto musical llamado ‘La Durango’. Sin embargo, el estilo del presentador ocasionó que un tema más fuera abordado a través de bromas y con el entretenimiento que caracteriza a su show, el pelo del cantante.

El cantante admitió que en los inicios de su carrera viajó a Medellín, Colombia, en donde fue a que le cortaran el pelo sin imaginarse que saldría del establecimiento con una marca: “Fui a grabar un video en Medellín cuando recién empezaba mi carrera. En realidad, lo del pelo fue un error, me estaban cortando el cabello y cuando me fijé me di cuenta de que no quedó tan mal. Me lo dejé y los niños se volvieron locos. Es por eso por lo que lo mantengo en este momento”, dijo.

Peso Pluma es un cantante mexicano de música regional que ha ganado popularidad en los últimos años. Su carrera comenzó de manera relativamente reciente y ha seguido un camino de ascenso rápido.

Peso Pluma comenzó su carrera en la música influenciado por los sonidos y estilos de la música regional mexicana, particularmente el corrido. Desde joven, mostró interés en la música y comenzó a tocar la guitarra y a componer sus propias canciones.

Comenzó a grabar y lanzar música de manera independiente. Su estilo único, que combina elementos tradicionales del corrido con un enfoque moderno, le ayudó a destacarse en el creciente mercado de la música regional mexicana.

Peso Pluma utilizó plataformas como YouTube y Spotify para compartir su música. Estas plataformas digitales fueron cruciales en darse a conocer en la industria.