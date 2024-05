Más del 80% de las personas habilitadas para el voto adelantado han ejercido su derecho

A pocas horas de que cierre el voto adelantado electrónico, habilitado para aquellos panameños que residen en otro país y quienes este 5 de mayo no podrán acudir a sus centros de votaciones por cumplir con obligaciones laborales, los Magistrados del Tribunal Electoral han afirmado que más del 80% del padrón ha ejercido su derecho.

El voto adelantado concluye este 2 de mayo a las 11:59 pm, mismo límite que tiene la campaña electoral de cara a los comicios de este domingo.

En total un 83% de las personas habilitadas para usar este mecanismo lo ha hecho, algo que calificó como "sorprendente y un gran logro" el magistrado Alfredo Juncá, indicando que, si la tecnología electoral es buena y efectiva para llevar adelante un proceso, también lo es ser cauteloso.

Dicho eso, manifestó que se tomó la decisión de suspender el voto electrónico en Atlapa por un tema de confianza, ya que, quieren que los partidos políticos que estaban preocupados por esta tecnología no lo estén, por lo que se recurrió al voto manual.

Un total de 4,458 personas estaban habilitadas para ejercer el voto adelantado. Esto, luego de haber realizado la inscripción que abrió el Tribunal Electoral hasta el pasado 15 de diciembre del 2023.

Este mecanismo inició con tropiezos, debido a que la campaña del candidato presidencial José Raúl Mulino, reclamó que orden de las casillas en la papeleta no se estaba cumpliendo, no obstante, el proceso no fue suspendido y posteriormente la Universidad Tecnológica aseguró que el código fuente no había sido alterado.