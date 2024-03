Madonna regañó a un fan por estar sentado en su concierto y resulta que estaba en silla de ruedas

Más que divertida, la gira mundial The Celebration Tour de Madonna parece estar siendo cuanto menos accidentada. Después de varios episodios controversiales entre los que se cuentan lanzarle un escupitajo a un fan, ser demandada por iniciar tarde sus conciertos y varias caídas, ahora se suma una nueva polémica durante uno de sus conciertos en la ciudad de Los Ángeles por el que está siendo duramente criticada.

Todo sucedió durante el concierto que la diva del pop dio en el Forum Kia de los Ángeles como parte de su gira mundial que inició en octubre pasado. En un momento dado de la noche, Madonna estaba animando a los presentes cuando de pronto fijó su mirada en un fan que se encontraba sentado en primera fila. A la diva pareció incomodarle que el joven estuviera sentado en medio del mar de personas que cantaban y saltaban al son de su música.

"¿Qué haces sentado ahí?" gritó desde el escenario, señalando a una multitud que lo vitoreaba. "¿Qué haces sentado?", volvió a increparle.

Al caminar hasta el borde del escenario y mirar más de cerca, la cantante se dio cuenta de que había metido la pata, pues el fan estaba en silla de ruedas, por lo cual no podía ponerse de pie como las demás personas. La cantante se dio cuenta del error y solo atinó a decir: "Ah, ok. Políticamente incorrecto. Lo siento. Me alegro de que estés aquí".

Las imágenes del incidente corrieron como pólvora en redes sociales y generaron un intenso debate entre quienes defendían a la cantante y los que le reprochaban su insensibilidad por emitir juicios sin ningún tipo de empatía hacia sus fanáticos.

“La gente está pagando mucho dinero para verte, no les faltes el respeto de esa manera”; “Discúlpate ahora con sentimiento normal por el comentario sobre la silla de ruedas, no fue políticamente incorrecto, fue un completo error de tu parte al asumir que todos los asistentes a un concierto de tu edad pueden soportar todo el tiempo. Qué vergüenza. Piensas demasiado en ti mismo”; “Los conciertos son agotadores, calurosos, etc. No hay nada de malo en un descanso. No soy un fan, así que nunca compraría sus entradas. Si fuera fan, ya no lo sería”, son algunos de las opiniones que emitieron usuarios decepcionados en las redes sociales sobre el comportamiento de la diva.

Cabe mencionar que muchos de sus fans salieron a defenderla, dejando en claro que Madonna reconoció rápidamente su error

Esta no es la única experiencia incómoda que ha tenido lugar durante la gira 'The Celebration World Tour', lo cierto es que la artista de Míchigan tiene un buen recopilatorio de críticas cuando se sube al escenario. Hace apenas unos días, Madonna escupió a un fanático con residuos de cerveza y lo que sobró de la lata fue arrojado a sus seguidores. Este gesto fue tachado como un «comportamiento horrible» y de «poca clase».