Exestrella infantil Drake Bell revela que fue abusado sexualmente en el set de Nickelodeon

La exestrella infantil Drake Bell, reconocido por protagonizar la exitosa serie "Drake & Josh" de Nickelodeon estremeció los cimientos de la industria del entretenimiento al confesar que fue víctima de abuso sexual por parte de un empleado de la compañía televisiva cuando tenía 15 años.

El actor de 37 años decidió romper el silencio y compartir su testimonio en un nuevo documental titulado Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en set: El lado oscuro de la televisión infantil), donde afirmó haber sido abusado sexualmente por Brian Peck, quien fuera su coach de diálogo.

El documental se emitirá a través de Investigation Discovery (ID) los días 17 y 18 de marzo y abordará los casos de acoso, discriminación, abusos sexuales y explotación laboral a la que eran sometidas los actores y actrices infantiles durante su paso por Nickelodeon. Uno de los testimonios más estremecedores es precisamente el de Drake Bell. El actor revela que Peck, era una persona influyente en el medio artístico y especialmente en Nickelodeon por su trabajo en producciones como All That y The Amanda Show, lo que le permitió tener poder dentro de la compañía para aprovecharse de los menores.

De acuerdo con un adelanto lanzado en YouTube, Bell fue pieza clave en el caso contra Brian Peck, ya que su testimonio llevó al entonces coach vocal, a recibir una sentencia de 16 meses en prisión y quedar en el registro de agresores sexuales.

Según información publicada por la revista 'Variety', Peck fue arrestado en agosto de 2003 por "más de una docena de acusaciones de abuso sexual que involucraban a un menor no identificado". En mayo de 2004, Peck no rechazó los cargos de realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años, además de "copulación oral con un menor de 16".

El testimonio de Drake Bell coincide con la que, recientemente, compartieron Rider Strong y Will Friedle, exmiembros de Boys Meets World en su podcast. Ambos recordaron cómo fue trabajar con Peck, quien luego de ser acusado de abuso sexual acudió a ellos para solicitarles ayuda y actuar como “víctima”, señalaron.

El documental dirigido por Mary Robertson y Emma Schwartz, y producido por Maxine Productions y Sony Pictures también da pistas sobre el comportamiento del productor Dan Schneider, creador de series exitosas de Nickelodeon como iCarly, Zoey 101, Victorious, Drake & Josh y The Amanda Show, quien fue acusado de conducta inapropiada en set de rodaje que incluían comentarios y chistes sexualizados, rabietas, presupuestos inflados, largos períodos de producción y la publicación en su cuenta de Twitter de fotos de los dedos de los pies de las jóvenes actrices de sus producciones.

En 2022, la actriz estadounidense, Jennette McCurdy, publicó su libro I’m Glad My Mom Died, una autobiografía en la que detalló como “El Creador” le solicitó algunos favores de índole sexual, a cambio de permanecer en algunas de sus series más exitosas. A pesar de no decir su nombre abiertamente, los lectores dedujeron que se trataba de Schneider.