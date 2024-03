'Se volvió bastante brutal' | Drake Bell habla del abuso sexual que sufrió en Nickelodeon

Por primera vez, Drake Bell, la exestrella infantil de la serie Drake & Josh de Nickelodeon, se ha sincerado ante las cámaras y ha contado detalles sobre el abuso sexual que sufrió a manos de su coach de diálogo, Brian Peck, cuando era un niño. Bell confesó que el abuso se volvió "habitual y bastante brutal”.

Drake Bell comenzó a actuar a la edad de 5 años, en medio del divorcio de sus padres, tal y como reveló la revista People en un reportaje. Después de trabajar principalmente en comerciales y pequeños papeles de televisión, consiguió un trabajo como actor en The Amanda Show de Nickelodeon en 1999. Al año siguiente, en el primer día de la segunda temporada del programa, Bell conoció a Brian Peck, un entrenador de diálogo que se hizo amigo de él y lo invitaba a su casa para recibir lecciones de actuación.

Con el tiempo, el padre de Drake, Joe Bell, expresó su preocupación por el "excesivo" tiempo que su hijo pasaba con Peck. Joe expresó su incomodidad a los productores de Nickelodeon, pero estos en vez de apoyarlo, decidieron excluirlo de los temas relacionados con la estrella infantil.

Más tarde, Peck se convirtió en el manager de Drake, lo que provocó una ruptura entre el actor y su padre. El entrenador acompañaba con frecuencia a Bell a audiciones de actuación en Los Ángeles, que estaban al menos a una hora de donde Bell vivía con su madre. Debido a la distancia, Bell pasaba frecuentemente la noche en la casa de Peck, pero una noche todo cambió.

"Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente", dice Bell, que tenía 15 años en ese momento. “Y me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”.

"Sabes, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en un diálogo o algo así, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian", continúa Bell. “Y todo empeoró, y empeoró, y peor, y peor, y quedé atrapado. No tenía salida. El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal”.

Bell dice que el abuso ocurrió más de una vez y que nunca ha olvidado lo que le pasó.

“A menudo recuerdo esa época y me pregunto cómo sobreviví”, dice. “Recuerdo todos los eventos abusivos, pero todo lo que está fuera de eso es muy borroso para mí, lo cual es una lástima porque experimenté muchas cosas”.

En 2004, Brian Peck fue condenado a 16 meses de prisión un cargo de copulación oral con un menor de 16 años, así como un cargo de realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años. La identidad de Bell como víctima no se hizo pública en ese momento.

Destrozado por lo que había soportado, Bell dice que comenzó a beber mucho y a consumir drogas. (En 2021, Bell se declaró culpable de dos cargos derivados del comportamiento en línea con un fan menor de edad y fue sentenciado a dos años de libertad condicional y servicio comunitario).

Las declaraciones del actor se dan en la víspera del estreno de la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, una investigación que deja al descubierto la cultura tóxica y peligrosa detrás de algunos de los programas infantiles más emblemáticos de finales de los 90 y principios de los 2000. muchos de los cuales fueron producidos por Dan Schneider. La serie saldra al aire los días 17 y 18 de marzo en Investigation Discovery (ID).

*Información de www.people.com*