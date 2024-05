Indignación con una fan de Taylor Swift que fue a concierto con su bebé y lo dejó tirado en el piso

La cantante se presentó en La Défense Arena de París en medio de su Eras Tour, al que un usuario registrado en la red social X como @jacnights13, asistió y publicó la imagen en la que se ve a un bebé que al parecer duerme sobre un abrigo purpura en el suelo de la sección de pie del concierto, mientras está rodeado de varias personas entre las que no se identifica quién es su tutor.

Las imágenes alarmaron a la comunidad y rechazaron el acto de quien asistió con el menor, dado que consideran altamente peligroso que esté bajo esas condiciones en un evento de ese calibre en el que cualquier riesgo se puede presentar, resaltaron la preocupación por la seguridad del bebé en un ambiente tan acalorado y peligroso donde el sonido estridente es uno de los tantos factores de riesgo para él.

La presión obligó a que un representante del La Défense Arena emitiera un comunicado de prensa estableciendo que las condiciones de venta involucraban que todos los menores de edad estuvieran acompañados por un adulto y que la responsabilidad de la seguridad del infante recae sobre el tutor asistente.

Adicionalmente, aclaró que en la sección de pie se ofrecieron asientos para los niños, los cuales fueron rechazados por las personas asistentes con ellos al concierto y que se recomendó no llevar menores de 4 años. A pesar de ello en la página de venta de boletería para el show se omitieron detalles sobre la asistencia de los menores.

“Paris La Défense Arena no recomienda el acceso a la sala a niños menores de 4 años, incluso si van acompañados, por motivos relacionados en particular con el volumen del sonido. Es posible que algunos eventos no estén recomendados o prohibidos para niños. En este caso, la información estará especificada en la hoja del evento”, decía en la página de boletería.

“Cualquier menor de 16 años deberá ir acompañado de un adulto con entrada válida en la misma zona, y será bajo su responsabilidad y no la de la organización. Los cochecitos están prohibidos dentro del Paris La Défense Arena”, se mencionó en la página de venta de boletas.