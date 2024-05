La verdadera 'Martha' de Bebé Reno asegura haber recibido 'amenazas de muerte'

Fiona Harvey, la mujer que inspiró la historia de la aclamada serie de Netflix Bebé Reno, habló por primera vez en una entrevista oficial en el Reino Unido, en la que contó qué fue realmente lo que ocurrió.

La mujer le dio la entrevista a Piers Morgan, un presentador británico que se encargó de dar a conocer la versión de a quien en la serie le dan el nombre de Martha y muestran como una persona acosadora que estuvo en prisión por sus actos.

Bebé reno relata la historia de Martha, una mujer que hostiga de manera insoportable a Donny Dunn, quien es empleado en un bar de Londres. Ella se acerca a él con engaños y se obsesiona enviándole cientos de correos electrónicos a diario, generando en el hombre un calvario tras cada día de asedio.

Fiona relató que se trata de una farsa que le ha costado su tranquilidad, pues, aunque la serie está inspirada en ella en realidad tergiversan mucha información, al punto en el que se ha visto amenazada de muerte.

“No he visto el show, no es mi tipo de drama. Ya la gente se ha apoderado bastante de mi vida, es obsceno, misógino y he recibido amenazas de muerte”, reveló.

También detalló que en ningún momento ha estado en prisión: “No sé dónde entran los cuatro años y medio y nueve meses. Nada de esto sucedió. Es un montón de basura. Todo esto es una invención y una hipérbole. No hay órdenes de alejamiento, mandamientos judiciales ni interdictos en ninguna parte. Simplemente no hay manera. No he tenido a la policía en mi puerta por ninguna de estas cosas”, aseguró.

La mujer dijo que en efecto sí tenía un reno de juguete en su casa, con lo que se basaron para darle el nombre a la serie, pero que no envió emails acosadores sino “correos electrónicos de bromas de bromas”, y añadió: “Nunca me presenté en su casa ni lo perseguí hasta ahí, eso es completamente ridículo”.

“Es completamente falso y muy perjudicial. Quiero refutar eso. No soy una acosadora. Es simplemente una completa tontería”, aclaró y dijo que es verdad que tenía seis usuarios de correo diferentes, pero es porque así se hace más fácil mantener a diferentes personas en diferentes direcciones de email: “Tal vez eso me convierte en una maníaca, una acosadora o algo así, pero lo hace más agradable y fácil”, concluyó.