Así será la nueva película live-action de Dora La Exploradora

Hollywood ya tiene lista a la actriz que le dará vida a Dora La Exploradora en la nueva película live-action, con la premisa de revivir al personaje icónico que desde el año 2000 llegó a la pantalla de Nickelodeon como uno de los más querido por los niños.

Las aventuras que se enmarcarán en la producción tienen como objetivo rememorar las características del personaje, quien tenía como principal objetivo sacudir la mente de los niños, resolver problemas y aventurarse a la acción.

Ahora, habrá una nueva Dora La Exploradora encargada de adentrarse a toda una aventura de acción, misterio y drama. Esta vez la interpretará la actriz Samantha Lorraine, quien recientemente hizo parte de la comedia adolescente "No estás invitada a mi Bat Mitzvah" en Netflix.

Cabe añadir que el personaje ya había tenido una aparición con una actriz de la vida real durante el año 2019, interpretado por Isabela Merced en Dora y la Ciudad Perdida.

Alberto Belli, estará encargado de la dirección, luego de su trabajo en proyectos familiares y juveniles como The Naughty Nine de Disney+ y Ultra Violet and Black Scorpion.

La nueva película, que cuenta con el guionista J.T. Billings, revelará a Dora La Exploradora en un viaje con su primo Diego y un grupo de nuevos amigos junto a quienes irá de expedición a la selva amazónica. Su misión será hallar el tesoro de Sol Dorado, y allí reforzarán los valores de la amistad, el coraje y la perseverancia.

¿Por qué Dora La Exploradora cautivó a los niños?

Dora la Exploradora ha sido popular por su formato interactivo invitando a los niños a participar activamente en cada episodio, ya sea respondiendo preguntas directamente a Dora o ayudándola a resolver problemas durante sus aventuras. Este nivel de interactividad puede ser muy atractivo para los niños pequeños, ya que los hace sentir involucrados y parte de la historia.

La producción promueve valores positivos como la amistad, la resolución de problemas y la diversidad cultural. Los niños pueden aprender habilidades básicas como el reconocimiento de formas, colores y palabras en inglés y español mientras siguen las aventuras de Dora.

El diseño de personajes coloridos y amigables, junto con la música pegajosa y las situaciones emocionantes, también contribuyen a su atractivo para los niños.

Dora la Exploradora ofrece una combinación de interactividad, aprendizaje y entretenimiento que resuena bien con su público objetivo: los niños en edad preescolar.