Video | Fan le agarró los genitales a un cantante en pleno concierto

Ricky Yocupicio, vocalista de la Banda El Recodo, denunció que fue víctima de acoso sexual por una de sus fans durante un concierto que lo ha hecho reflexionar sobre la situación de abuso en víctimas de ambos géneros.

El cantante explicó que fue durante uno de sus conciertos en los que como artista siente cercanía con sus fans, sin embargo, esto no resultó como él esperaba.

En medio de la avalancha de mujeres que estaban a su alrededor una de ellas explícitamente le tocó sus genitales, algo que de inmediato él consideró absurdamente inapropiado.

El artista reveló en una entrevista con ‘De Primera Mano’, lo que ocurrió y lo comparó añadiendo que si la situación hubiese ocurrido al revés habría sido un mayor problema, por lo que el deber de respetar y no acosar también recae sobre las mujeres.

“Cruzó un poquito la línea, ¿no? Prácticamente, tuve un agasajo, un agarrón de genitales. Lo que es”, dijo el cantante.

También añadió que no es la primera vez que se acerca a sus fans y que resulta en algo aterrador no solo por un manoseo sino porque ha sido víctima de robos, razones por la que muchos artistas toman una abrupta distancia: “Me han quitado cadenas, me quitaron un anillo en un palenque, no es la primera vez que me tocan, siempre estás vulnerable”, reveló.

Estableció que de haber pasado al contrario las represalias serían graves: “Te aseguro que a mí ya me hubieran corrido de la banda, te aseguro que a mí ya me hubieran tirado piedras, hubieran hecho una marcha”, añadió.

El cantante de 30 años puntualizó sobre la importancia de aprender a respetar entre ambos sexos.

En varios países, las leyes sobre acoso sexual generalmente están redactadas de manera neutral en cuanto al género, lo que significa que pueden aplicarse tanto a hombres como a mujeres como víctimas y perpetradores. En algunos lugares, sin embargo, puede haber lagunas legales o falta de reconocimiento específico del acoso sexual hacia los hombres.

En muchos casos, las leyes contra el acoso sexual se centran más en el ambiente laboral y educativo, donde es más comúnmente reportado y regulado. Las leyes de igualdad de género y las leyes laborales a menudo prohíben el acoso sexual en el lugar de trabajo, independientemente del género de las personas involucradas.

Tanto hombres como mujeres víctimas de acoso sexual, pueden encontrar líneas directas de ayuda o servicios legales, para obtener asesoramiento específico sobre sus derechos y opciones en su ubicación particular.