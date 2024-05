Bradley Cooper, Brad Pitt y Tom Holland se sinceran sobre su camino a la sobriedad

Algunas de las estrellas más importantes del cine internacional han enfrentado la adicción al alcoholismo y las drogas superando con creces su problema y relatando con orgullo cómo incluso han servido de inspiración para otros colegas en la industria del cine.

Bradley Cooper relató cómo tuvo que enfrentarse a situaciones vergonzosas debido a su estado y que gracias a superarlo pudo ayudar a uno de sus mejores amigos y colegas.

El actor abusó gravemente de la cocaína y el alcohol, algo que recordó mencionando que no tenía idea de su estado hasta que Will Arnett lo confrontó “por actuar como un verdadero imbécil” durante una cena con amigos.

"Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol. Él tomó el riesgo de tener una conversación difícil conmigo que me puso en el camino de decidir cambiar mi vida", dijo Cooper.

Su recuperación sirvió de motivación para Brad Pitt, quien le pidió ayuda para dejar su adicción al alcoholismo y Cooper no dudó en tenderle la mano.

Incluso, durante la entrega de un trofeo en los Premios Anuales de la Junta Nacional de Revisión de 2020, Brad Pitt le agradeció a Cooper frente a la audiencia: "Me volví sobrio gracias a este tipo. y desde entonces cada día ha sido más feliz".

Otro actor que enfrentó su adicción y la pudo superar es Tom Holland, quién logrón dejar el alcohol durante el 2022: "Definitivamente era adicto al alcohol, y no lo rehuía en absoluto. Creo que cualquiera que tome una cerveza todos los días probablemente tenga algún problema", dijo Holland durante el podcast On Purpose with Jay Shetty.

"Y luego llegas a ese momento en el que dices: 'Wow, no debería haber tomado esa última cerveza'. Y te despiertas al día siguiente y tienes un dolor de cabeza terrible", admitió el actor.

También relató que desde que dejó atrás la bebida su vida cambió por completo "podía dormir mejor" y "manejar mejor los problemas", dijo y añadió: "Puedo tomar con calma las cosas que saldrían mal en el set y que normalmente me harían enojar. Tenía una claridad mental mucho mejor. Me sentía más saludable. Me sentía en mejor forma", relató el actor.