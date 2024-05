Met Gala 2024: Estos fueron los famosos mejor y peor vestidos de la alfombra roja

La Met Gala tuvo nuevamente una cita importante este año para algunas de las celebridades más importantes del mundo del entretenimiento quienes desfilaron con base a la temática ‘El Jardín del Tiempo’, un relato de J.G. Ballard de 1962, en las famosas escaleras del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, dándole la oportunidad tanto a expertos de la moda como a simples admiradores de tener una calificación para cada famoso.

Dentro de las múltiples críticas, diseñadores como Javier Saiach, Gabriel Lage, Roberto Piazza y Camila Romano se han unido a los medios de comunicación para establecer un concepto más profundo, sin dejar de lado el hecho de que los usuarios en redes sociales han podido manifestar también su opinión desde un punto de vista de gustos simples.

Una de las mejores vestidas de la gala y que se encargó de llevar un diseño de John Galliano que realmente evocó la temática fue Zendaya, quien lució un vestido bellísimo que hizo el juego perfecto con su make up y peinado.

El diseñador Gabriel Lage la elogió diciendo: “Este vestido tiene un aplique, en este caso de un ave en el cuello, que también hay que tenerlo en cuenta porque las próximas colecciones, los próximos años, van a ser de apliques o accesorios aplicados en diferentes tipos de trabajos: vestidos, chaquetas y pantalones”.

Zendaya didn’t conquer the Met Gala steps once, BUT TWICE tonight!!! pic.twitter.com/Gtku8CItvL — Kea (@jacquemusx) 7 de mayo de 2024

Otra celebridad que encantó fue Emily Ratajkowski, quien lució un sensual y exótico vestido que dejaba ver gran parte de su piel y sin embargo tenía un claro y arduo trabajo de costuras que evocaba a la perfección las locaciones de la temática, hojas naturales. El diseño fue elaborado por Versace.

“Es un trabajo de bordado bastante fuerte. En la parte de arriba tenemos como una red encadenada totalmente hecha a mano en cristales muy pequeños que se va transformando en la parte de la cintura en hojas, pétalos y alguna flor pequeña con una línea, inclusive, art decó. Baja en pétalos hacia la falda que van dando transparencia a todas las piernas”, afirmó Lage.

Jennifer López no se quedó atrás y nuevamente volvió a otorgarle cabida a sus curvas dentro de un exótico vestido que la reflejó imponente. La diva del Bronx lució un bordado que desde sus altivos hombros la enmarcó como toda una reina de los cuentos.

“¡Lleva un vestido espectacular! Corsé strapless en Tul bordado en plata con mucha transparencia, escote profundo y una quilla con mucho arrastre. El detalle de las líneas y formas geométricas sobre su cuerpo, ¡me encantan y le queda fabuloso!”, dijo la diseñadora Camila Romano.

Jennifer Lopez x Met Gala pic.twitter.com/Zpv0lS90Uf — DAILY CELEBZ (@beautifulcelebz) 7 de mayo de 2024

Otras a las que se admiró por su belleza y claridad del tema de la Met Gala fueron Rebeca Fesrguson, quien lució un vestido negro con blanco que la tapaba desde el cuello; Nicole Kidman, quien llevaba un vestido clásico de Balenciaga que daba la impresión de tener plumas en su diseño; Karol G, quien tenía destellos finos en un vestido que enmarcaba su cuerpo; Madeline Cline, quien lució un vestido que parecía a la vez un elegante traje color crema; y Bad Bunny, quien encantó con un look de Maison Margiela que tenía detalles perfectos para la ocasión, haciéndolo ver casi como un príncipe de cuentos.

Aun así, uno de los trajes menos apreciados fue el de Amy Fine Collins, quien vistió un diseño que fue considerado disonante con la temática del evento a pesar de que se ve en él un buen trabajo en la elección de los colores.

“Un look que sin dudas tiene reminiscencias a la Segunda Guerra Mundial. No entiendo por qué fueron a eso, debe haber una historia para contar que todavía no la sabemos. A mi particularmente me resulta una reversión un poco exótica”, explicó Lage sobre el diseño.

Otras celebridades que no resaltaron la admiración de los espectadores fueron Leonardo Del Vecchio y Jessica Serfaty, una pareja que no combinaba entre sí. En el caso de la mujer, su diseño no enmarcaba la temática y en el caso del hombre, parecía vestido para cualquier evento formal cotidiano.

“Una payasada. La persona que tiene ese tapado de flores tampoco tiene que ver. Si la chica va de todos colores, su acompañante no puede ir con un traje bordó oscuro, porque si entras con esa persona, que está vestida como un jardín de flores, el traje color gótico me parece cruel y espantoso. Muy bien trabajado, pero cruel y espantoso”, dijo Roberto Piazza.

Jessica Serfaty es la primera meme worthy pero me está encantando. #MetGala pic.twitter.com/wMKcekjf16 — David Mate (@DavidEMateD) 6 de mayo de 2024

Matt Damon y su esposa Luciana por su parte, decepcionaron a los seguidores del evento, llevan do a lucir trajes considerados completamente normales para una ceremonia.

“Me parecen vestidos de alta costura divinos, pero no tienen ningún tipo de inspiración temática de nada más que ser dos vestidos muy bellos de alta moda. Preciosos, por cierto, para una madrina de noche o de día. O para la hermana de la novia. No tienen ninguna inspiración de nada”, dijo Piazza.

Otras celebridades que no agradaron tanto se unieron a Tyla, quien tenía un vestido demasiado básico para la ocasión y quien tuvo que ser alzada para alcanzar cada escalón; Rita Ora, quien lució un vestido sensual pero que no iba acorde con la ocasión e incluso Demi Moore, quien tenía un look que la hacia ver muy poco cómoda, pues de su vestido salían flechas hacia los lados.