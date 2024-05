Modelo denunció que lo despidieron de la Met Gala por ser 'demasiado bello'

Un modelo italiano se tomó sus redes sociales como TikTok para exponer públicamente que fue despedido de la Met Gala debido a que en la cita del 2023 él eclipsó con su belleza a celebridades como Kylie Jenner.

Se trata de Eugenio Casnighi de 26 años, quien aseguró que no pudo asistir al evento 2024 debido a que su belleza le jugó en contra a los organizadores, quienes consideraron que él es demasiado atractivo para participar en un evento en el que quienes deben resaltar son los que desfilan sobre la alfombra.

Casnighi había asistido a las galas del 2022 y 2022 oficiando en la recepción de las celebridades que desfilan, un papel en el que se debe desempeñar básicamente ayudándolas en la alfombra con su vestuario. Sin embargo, pese a su ilusión de hacer parte del certamen de este año recibió inesperadamente la peor y más irónica noticia.

“Me acaban de despedir de la Met Gala. Acuérdate de mí. Nunca he hablado de esto porque estaba bajo acuerdo de confidencialidad. Es gracioso que me despidan así que puedo decir lo que quiera”, dijo el modelo.

Añadió que daba por hecho que estaría presente este año en el evento: “Hoy es viernes y la Met Gala es un lunes, y hoy me comunican que me despiden. Me despiden porque me hice viral el año pasado. Así que básicamente dijeron, lo hiciste sobre ti mismo. Así que ya no podemos tenerte trabajando allí”.

Cabe añadir, que efectivamente en la Met Gala del 2023, Casnighi se había viralizado en las fotografías en las que salía Kylie Jenner porque al fondo se veía al atractivo modelo pendiente de ella.

“Yo estaba junto a ella, por supuesto que terminé en la foto y me culpan. Dijeron, lo convertiste en algo sobre ti mismo, así que ya no queremos trabajar contigo. Me habían confirmado para trabajar este año hace un mes. Tengo correos electrónicos, tengo mensajes”, dijo.