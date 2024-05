Video | Bailarín profesional se defiende de ladrón que le quiso robar y termina noqueándolo

En redes sociales se viralizó el video de un bailarín profesional que noquea a un presunto ladón que intentaba intimidarlo en la calle. El suceso ocurrió en un reconocido sector de Bogotá, Colombia, momento en el que, según lo relatado por el bailarín profesional Santiago Reyes, él iba caminando y observó que un sujeto sospechoso se acercaba a él a venderle estupefacientes.

Santiago Reyes se negó y acto seguido el sujeto comenzó a intimidarlo para que el bailarín le entregara sus auriculares. En la negativa de la entrega el ladrón sacó lo que parecía un arma cortopunzante para amenazar al bailarín y lograr obtener de él los objetos personales.

Sin embargo, en ese momento Santiago Reyes tomó distancia y evaluando a su oponente decidió actuar en defensa propia acertando sus golpes en la cara del ladrón, quien cayó al suelo ante la mirada de los transeúntes que había en el lugar.

Posteriormente, llegó a la escena una patrulla de policías para controlar la situación y tomar acciones como autoridad.

“Yo le dije: “qué le voy a pasar algo a usted?” Lo empujé y procedió a sacar un cuchillo. Sacó la navaja, me cogió de la camiseta, me jaló hacia atrás y me intentó pegar con el puñal. Me tocó sí o sí pegarle al man; porque si me alejaba, me apuñalaban... Era la forma de defenderme”, dijo San Tiago Reyes, quien también es fotógrafo profesional.

Al respecto, los usuarios en redes sociales comentaron que el ciudadano estaba en todo su derecho de defenderse ante una agresión.

Según la sentencia SP2912018 (48609) de 2018, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, “la legitima defensa es el derecho de tutelar personalmente un bien puesto en peligro por la agresión actual injusta de otro, cuando la urgencia de defender el patrimonio material o moral obliga a recurrir a los propios medios o fuerzas de reacción”.