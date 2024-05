Famosos que fueron pareja y casi nadie se enteró

La vida de los famosos significa para ellos un constante escrutinio por parte de la opinión pública y rara vez pueden mantener en secreto una relación entre sí gracias al avance de las tecnologías, que permiten que cualquier persona con acceso a una cámara de celular en el lugar adecuado se pueda convertir en un paparazzi y exponer a las celebridades.

Aun así, algunos famosos han encontrado la forma de mantener en secreto relaciones amorosas con colegas de la industria del entretenimiento, razón por la que cuando se exponen secretos bien guardados dejan atónitos a sus fans y a la prensa internacional.

Este es el caso de una de las parejas que menos se conocía que pudiera existir, el amorío entre la reina del pop, Madonna, y la leyenda del rap Tupac Sakur.

La relación que hubo entre ambos íconos de la música quedó evidenciada en una subaste del año 2017, cuando se revelaron tres páginas que había escrito el rapero a Madonna en las que él le expresaba sus sentimientos y analizaba la relación que no podía ser.

Las cartas tenían como fecha 1995 y en una parte de ellas explícitamente Tupac le decía a Madonna: “Debería disculparme contigo. Porque, como tú dijiste, no he sido el tipo de amigo que sé que soy capaz de ser. No porque sea malo o porque tú no valgas la pena. Puede ser que suene demasiado dramático, pero el racismo ha provocado que sea difícil el hecho de ser un joven negro y mostrarme atraído por una mujer blanca mayor que yo”.

Otra relación que quedó al descubierto después de mucho tiempo fue la que tuvo Brad Pitt con Christina Applegate.

La mujer reveló que había roto su relación con Pitt por Sebastian Bach, exvocalista de Skid Row, durante la gala de los MTV Video Music Awards en 1989.

Según su relato, el actor era ocho años mayor que ella cuando ambos participaron en “Married with Children” y comenzaron a salir, momento para el que el actor todavía no había alcanzado semejan te fama internacional.

Sandra Bullock y Ryan Gosling también salieron, pero su relación no prosperó lo suficiente. Ocurrió durante las grabaciones del thriller “Cálculo Mortal” en el 2001.

La diferencia de edad es de 16 años entre ambos y aunque intentaron seguir juntos no fue posible debido a los movimientos inesperados a los que como actores se ven sometidos por la industria del cine.

De todos modos, la misma Bullock llegó a confesar que los platos de filmación son “el mejor servicio de citas del planeta” y que todavía mantienen una buena relación amistosa y de colegas.