Wendy Guevara coronada como 'Máxima reina' en la final de ‘La Más Draga'

La creadora de contenido mexicana, Wendy Guevara, continúa llevando su nombre a lo más alto de las celebridades latinas en redes sociales. Ahora, fue coronada como la ‘Máxima reina’ durante la final de ‘La Más Draga’ en México.

El pasado 7 de mayo Wendy Guevara fue recibida con aplausos en el Pepsi Center de la Ciudad de México, a donde la invitaron para que presentara junto al actor Roberto Carlo el programa de la noche, que como ella estuvo llena de sorpresas.

Una de estas fue su coronación como la máxima reina de la noche, un premio que la emocionó luego de que hace poco fuera premiada como ganadora de La Casa de Los Famosos México.

Wendy llegó haciendo gala de su inigualable forma de ser jocosa y rompiendo el hielo a través de un chiste con el actor y colega de tarima Roberto Carlo.

La ceremonia continuó y Wendy sorprendió con el estreno de su nueva canción en colaboración con Purga y La Kyñiezz Ponce. Luego, se anunció a Wendy como La Más Draga por su carrera en la plataforma digital de YouTube.

“¡Qué escándalo! Gracias, de verdad, sí, ¿en serio? No lo sabía, qué perras. No sé qué decir. Yo empecé en las redes sociales, soy una chica youtuber no me creo otra cosa”, dijo la influencer.

Wendy compartió con Lolita Cortés, con quien las redes sociales habían querido hacerla pelear aludiendo al hecho de que Cortés dijo que la influencer “no es artista sino celebridad”.

Sin embargo, la creadora de contenido reaccionó frente a ella con humildad y respeto y le dijo: “Lolita, con mucho respeto, yo te estoy conociendo ahorita, te conozco de la pantalla de todos lados, pero tengo el honor de conocer ahorita en persona y quiero decirte que eres una chingona”, dejando a todos con la boca abierta y en un mar de aplausos.