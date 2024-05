¡Cuenta regresiva! Prime Video lanza fecha de estreno de 'Betty, la fea'

La famosa producción que le dio la vuelta al mundo en 1999 al traducirse en 15 idiomas y ser transmitida en 100 países vuelve a las pantallas en pleno 2024, Betty La Fea. El regreso de la telenovela, que tendrá ahora la oportunidad de revivir con un maravilloso elenco la historia de amor entre Betty y don Armando, será lanzada por la plataforma de Prime Video el próximo 19 de julio del año en curso.

Tras 20 años de un rotundo éxito latinoamericano la telenovela del fallecido guionista y productor Fernando Gaitán evocará un después de los acontecimientos ocurridos en Ecomoda cuando Beatriz Pinzón Solano apenas era una asistente de presidencia y luego se convirtió en la cabeza principal de la empresa, quedándose finalmente con el amor del Armando Mendoza.

“La nueva comedia dramática, ‘Betty la fea, la historia continúa’, basada en la aclamada telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, contará con la pareja estelar de la serie original: Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Y también está de vuelta su querido elenco original: Julián Arango, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Julio César Herrera, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo y Estefanía Gómez”, cita la plataforma, que tendrá disponible la nueva producción para más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Un nuevo personaje se unirá a la serie, Mila, la hija de Betty y don Armando, quien será interpretada por la actriz de 27 años Juanita Molina y quien desde luego no escatimó su admiración hacia la novela colombiana siendo consciente de que, aunque esta se lanzó cuando ella apenas tenía dos años, a la fecha continúa siendo reconocida y motivo de risas entre los colombianos.

"La primera vez que me reí al lado de Betty fue icónico. Fue un sueño ver a Betty pedir un jugo de mora, la primera vez que Hugo Lombardi me dijo ‘flu flu, voló’, una vez que la Peliteñida me volea el pelo y me pega con su pelo, escucharla decir ‘Marceeee’ fue como: ¡no puedo creer que esté viviendo esto!", dijo la actriz en entrevista con la prensa hispanoamericana.

La serie promete encantar a la teleaudiencia como hace 20 años. Sin embargo, la actriz Ana María Orozco, quien interpreta a Betty, dio un conciso adelanto de lo que será verla de nuevo en su papel.

“No te puedo spoilear mucho, porque de eso va precisamente, de descubrir a esa Betty actual, 20 años después. Pero somos conscientes del momento actual, del contexto que estamos viviendo culturalmente de las mujeres. Entonces siento que Betty —más allá de lo que van a ver de cambios normales, después de 20 años no puede ser la misma, además porque tenía otra edad— sino que también es una Betty que sigue en su búsqueda, sigue haciendo preguntas, sigue sintiéndose vulnerable pero más fuerte, más decidida”, reveló para la prensa.