Kris Jenner, madre del clan Kardashian fue diagnosticado con un tumor

Un momento de crisis se ha vivido en la familia Kardashian, luego de enterarse que su matriarca, Kris Jenner, reveló que tiene un pequeño tumor. La noticia fue revelada por la misma empresaria y madre de la dinastía Kardashian y de las Jenner, en el más reciente adelanto de la nueva temporada de la serie que las catapultó a la fama internacional.

El clip fue compartido el pasado 9 de mayo por las redes sociales y el canal oficial de YouTube del servicio de streaming Star+ para Latinoamérica en donde se mostró lo más reciente de la familia, pero la noticia ha generado especulaciones y sobre todo preocupación en torno a la salud de Kris Jenner.

Las escenas reveladas mostraron a la mujer de 68 años pasando por un visible mal estado de salud y acercándose a sus hijas para contarles la noticia. En medio de las lágrimas y la conmoción Kris Jenner les comparte el resultado médico en el que se determinó la presencia de la anomalía: “Tengo los resultados de mi resonancia y me encontraron un quiste y un pequeño tumor”.

Kyle Jenner reacciona petrificada ante la noticia y de inmediato su hermana mayor Kendall Jenner la consuela. Por lo pronto, este adelanto revolucionó a la farándula internacional, quienes se encuentran a la espera de conocer más detalles sobre la salud de Kris Jenner. La nueva temporada del reality se expondrá el próximo 23 de mayo.

Kris Jenner es una empresaria, personalidad televisiva y productora estadounidense. Es reconocida principalmente por ser la matriarca de la familia Kardashian-Jenner, una de las familias más famosas de la televisión y de las redes sociales.

La mujer ganó prominencia gracias al reality show "Keeping Up with the Kardashians", donde ella y su familia compartían su vida cotidiana con el público.

Además de ser una figura central en el programa, también es la manager y agente de sus hijos, quienes han construido imperios en la moda, los negocios y los medios de comunicación. Kris Jenner es conocida por su astucia empresarial y su habilidad para aprovechar las oportunidades comerciales que se presentan a su familia.