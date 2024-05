Video | Joven no alcanzó a cambiarse y termina presentando un examen disfrazado de payaso

Un joven en Guatemala se viralizó en redes sociales luego de que tuviera que presentar un examen de estudios vestido con su uniforme de trabajo porque no alcanzó a cambiarse, el traje era de payaso.

En medio de la ternura y la admiración las imágenes fueron difundidas en redes sociales etiquetando a un joven que trabaja como payaso en fiestas y, que después de una presentación, tuvo que salir a la mayor brevedad para alcanzar a llegar y presentar una evaluación académica que no le dio tiempo de cambiarse de ropa.

El estudiante, quien se hace llamar en TikTok como ‘El Payaso Poquito’, no solo tiene talento para hacer reír, sino también para asumir con la misma madurez que implica tomar el humor en serio su estudio y compromiso con la educación.

La imagen muestra al ‘Payaso Poquito’ sentado en un aula de clase vestido, maquillado y con peluca de payaso mientras presenta su examen tras salir de una presentación por el Día de la Madre.

“Ese día tuve un show del día de la madre y el examen era a las 5:30 de la tarde y yo llegué a las 6 de la tarde. Me paré en la puerta y todos los compañeros y el licenciado voltearon a ver”, dijo el estudiante, cuan do le consultaron sobre el por qué no se cambió.

Con elogios, las redes sociales compartieron las imágenes y lo llenaron de comentarios positivos: “Me dio mucha ternura”; “¿Cómo te fue en el examen?”; “Examen sorpresa”; “Así puse la cara cuando el profe me agarró copiando”; “me inspira para seguir la carrera de derecho es agotador”; “¿Te contratare para el cumpleaños de mi hijito y al día siguiente de mi divorcio bueno?” y “Yo que me la pasé todo el semestre contando chistes en examen final”, le dijeron en algunos mensajes los internautas.

“Es muy importante estudiar, pero es prioridad caminar con Dios”, comentó el joven en la descripción de su video, que él mismo subió a su red social de TikTok con total orgullo.