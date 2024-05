Mujer que llevó a su tío muerto al banco para retirar un préstamo rompe el silencio

La mujer brasileña que llevó a su tío muerto a un banco para retirar un préstamo rompió el silencio y describió qué fue lo que según ella en realidad ocurrió.

En redes sociales se viralizaron videos grabados y compartidos por los empleados y clientes de un banco en el que una mujer, identificada como Erika de Souza Vieira Nunes acudió a un banco en Brasil con su tío fallecido mientras él estaba en una silla de ruedas.

Al momento de pasar a la ventanilla se ve cómo ella intenta que su tío, quien visiblemente ya no estaba en este plano terrenal, firme un documento para el retiro del préstamo. Aunque las imágenes son escalofriantes por la postura del hombre, quien permanecía con la cabeza desgonzada, la mujer se muestra enfocada en lograr la firma.

Luego de que llamaran a la policía, Érika fue arrestada y se inició una investigación por profanación de cadáver, intento de robo, y un posible homicidio involuntario. Sin embargo, la juez la dejó en libertad provisional.

Ahora, Erika habló con la prensa local y explicó que para ella no hubo ninguna intención de profanar el cadáver de su tío porque ni siquiera sabía que él había fallecido.

“Viví momentos en mi vida que yo no podía soportar. Muy difícil. Fue horrible, no me di cuenta de que mi tío estaba muerto. No soy esa persona de la que hablan, no soy ese monstruo”, dijo, añadiendo que ella cuidaba de su tío y tenían una buena relación, y que quizás fueron los efectos secundarios de un tratamiento por su salud mental los que hicieron que ella no recordara bien lo que ocurrió ese día.

En Brasil, la profanación de cadáveres está tipificada en el Código Penal Brasileño. Según el Artículo 210 del Código Penal Brasileño, profanar un cadáver es considerado un delito.

La pena por cometer este delito varía dependiendo de la gravedad del acto y las circunstancias específicas del caso. La persona que sea encontrada culpable de profanar un cadáver puede enfrentar sanciones que incluyen multas y prisión, dependiendo de la gravedad de la ofensa.