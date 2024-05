Captan a Pedro Pascal y Dakota Johnson en un apasionado beso en Nueva York

Las fotografías filtradas de un apasionado beso entre Dakota Johnson y Pedro Pascal en las calles de Nueva York generaron todo tipo de envidias e interrogantes entre los fans de ambos actores, quienes recién se enteraron de que ambos están grabando una nueva producción.

Se trata de Materialists, una película dirigida por Celine Song en la que ambos artistas despertarán todo tipo de suspiros en la teleaudiencia, que conocerá la historia de una mujer que se enamora de un hombre adinerado a pesar de que no ha olvidado a su anterior amor, un camarero que la dejó.

La protagonista de 50 sombras de Grey pareja del vocalista del Coldplay Chris Martin encarnará una trama que promete drama y amor hacia el chileno Pedro Pascal, quien cobró más renombre tras su actuación en The Last of Us.

Aunque todavía no se ha confirmado el lanzamiento de la cinta, ya ha visto el match entre ambos actores fluyendo a la perfección, con risas, besos y hasta café, durante las escenas que graban en Nueva York.

Dakota Johnson es una actriz estadounidense nacida el 4 de octubre de 1989. Es conocida por su papel como Anastasia Steele en la adaptación cinematográfica de la serie de novelas eróticas "Fifty Shades of Grey" de E.L. James. Viene de una familia de actores; su madre es Melanie Griffith y su padre es Don Johnson. Dakota ha trabajado en una variedad de proyectos cinematográficos y televisivos, ganando reconocimiento por su talento y versatilidad en la actuación.

Pedro Pascal, por su parte, es un chileno-estadounidense y nació el 2 de abril de 1975. Es conocido por una variedad de roles destacados en la televisión y el cine. Algunos de sus papeles más prominentes incluyen a Oberyn Martell en la serie de televisión "Game of Thrones", Javier Peña en "Narcos", y el personaje principal en la serie de televisión "The Mandalorian", donde interpreta a Din Djarin, también conocido como el Mandaloriano. Pascal ha recibido elogios por su versatilidad y talento actoral en una variedad de géneros y proyectos.