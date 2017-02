¿Por qué 'salen libres' los sospechosos del homicidio de la cajera del Banco General?

¿Está fallando el Sistema Penal Acusatorio?

No necesariamente. La detención no es sinónimo de culpabilidad, explica el presidente interino del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz.

“Decimos, ‘tiene que estar detenido porque es culpable. Él la mató.’ Pero, en esa etapa no se valora culpabilidad. Se valora la necesidad de excluir a un individuo de su entorno y la proporción del hecho antes de enviarlo a un centro penitenciario”, manifestó Araúz.

Araúz señaló que existen 12 medidas cautelares anteriores a la detención preventiva. De acuerdo al abogado, hay muchas razones para emitir una medida cautelar. Entre ellas enumera evitar la posible destrucción de evidencia, fuga, actos de violencia o interacciones con el entorno que puedan comprometer la investigación. Pero la culpabilidad o no, no es una de ellas. En otras palabras, una persona bajo medida cautelar, aún no ha sido condenada de nada.

Los fiscales, o incluso la misma defensa, son los que proponen las medidas cautelares. Sin embargo, la decisión final recae en un juez o jueza de Garantías.

En el caso del homicidio de Ivaldi, el juez otorgó medidas cautelares domiciliarias a 3 de los 4 detenidos originales. Esta decisión fue cambiada luego de una apelación por parte de los fiscales, quienes tuvieron que presentar evidencia suficiente para justificar la detención.

Recientemente, un quinto sospechoso fue detenido con un arma que se presumía fue usada en el asalto, pero también fue otorgado una medida cautelar. Por el momento, sólo tiene que presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.

Y es que el Sistema Penal Acusatorio hace especial énfasis en que se presenten pruebas para sustentar cualquier medida propuesta, responsabilidad que en este caso cayó sobre los fiscales.

Es imposible que los sospechosos hayan sido “dejados en libertad” por el simple hecho que ninguno ha sido condenado de nada aún. Ahora deben responder a las autoridades y someterse a las restricciones que les fueron impuestas. Al concluir la investigación, y el posterior juicio, quienes sean declarados culpables tendrán entonces que cumplir su condena.

Con información de Hellen Concepción