Inseguridad, delincuencia y migración preocupan a los panameños

Datos de la encuesta de referencia de los panameños Dichter & Neira, por encargo de TVN Noticias, refleja que la inseguridad en las calles, ha llevado a que aumente la preocupación en los ciudadanos, lo cual se ve reflejado cuando el 21% de los encuestados en mayo de 2016, consideraron que la inseguridad es el principal problema que enfrenta el país. Un año después, la preocupación aumenta con un 43%, lo que denota un incremento en la percepción de inseguridad.

Inseguridad: percepción vs realidad

Según el director de la Policía Nacional (PN), Omar Pinzón, desde un principio se rehusaban a convivir con el tema de la percepción, porque las acciones policiales desarrolladas buscaban negar las amenazas externas como: el narcotráfico, tráfico de arma, de auto, entre otros.

"Este ha sido un mes bastante difícil para nosotros, ha habido un aumento en robo y hurtos, así como los homicidios en algunas provincias del país", resaltó Pinzón; llevándolos a aumentar el pie de fuerza, tras el crecimiento poblacional.

"Nosotros manejamos una estrategia, y no vamos a cambiar sino planificamos y avanzamos con los objetivos conforme con la línea del Ministerio de Seguridad. Hay que hablar de seguridad ciudadana y no de la Policía (...), porque no podemos tener uno en cada esquina y si necesitamos hacer un trabajo en conjunto", enfatizó.

Por su parte, el exdirector de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat señaló que el problema crónico es "la expectativa que tiene la población de la Policía que no se está cumpliendo".

Hoy en día hay mejores mecanismos por la tecnología para manifestarse y es lo que utiliza la población. Las modalidades delictuales se han transnacionalizado por la apertura económica y migratoria, y los estamentos de seguridad tienen que adecuarse a esas nuevas realidades porque hay delitos que antes no se cometían."- Ebrahim Asvat, exdirector de la Policía Nacional-

¿Está la migración ligada a la inseguridad y la delincuencia?

El director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Javier Carrillo, negó que no existan "controles para el ingreso migratorio"; al tiempo que expresó, que los hechos delictivos no guardan relación con la entrada de extranjeros al país.

"Nosotros tenemos varios puestos migratorios, todos los vuelos que llegan a Panamá pasan por un sistema de alerta que es el mismo que tiene los Estados Unidos, siendo uno de los mejores en el mundo. Bajo un sistema de información avanzada de pasajeros, nos avisan si esos pasajeros que vienen en ciertos vuelos, tienen antecedentes judiciales, si hay que investigarlos más a fondo y demás", explicó Carrillo.

El comisionado del Servicio de Migración, manifestó que también se han dado varios rechazos de turistas al ver su perfil y ser entrevistados por los inspectores de migración.

"No es cierto que la delincuencia en Panamá se limite a los extranjeros, porque si fuera cierto la solución sería muy fácil, no entra un extranjero más y se acabó la delincuencia en el país y eso es ilusorio."- Javier Carrillo, director de Migración-

Desde julio de 2014, más de 32 mil 283 personas no han logrado ingresar al país, ya sea por antecedentes delictivos, por no poseer la solvencia económica, entre otras razones, relató.

"Pueden ser pedófilos, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, que no lograron ingresar al país y eso pasa desapercibido porque se hace un trabajo tras bambalinas, gracias a los sistemas de información que tenemos".

El 90.2% de los detenidos en las cárceles del país son panameños. Es decir, de 16 mil 296 detenidos, 14 mil 687 son panameños y 1,609 extranjeros.

Para reforzar las acciones que realiza Migración, el director de la Policía Nacional señaló que "Panamá está en el centro de un movimiento migratorio (...)", por lo que "hoy por hoy tenemos que ocupar más espacios en la capital y estamos cubriendo estos lugares".

Carrillo mencionó que "ningún sistema es infalible". "La ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que estas personas [delincuentes] una vez procesadas, sancionadas y cumplido sus penas, serán expulsados del país", enfatizó.

"Somos tan rigurosos que no damos segundas oportunidades, incluso hemos expulsado a extranjeros con hijos panameños", puntualizó Carrillo.

Desde 2014 a la fecha, Migración ha expulsado a más de 7 mil personas ya sea por temas delincuenciales o por otros hechos.

Redes sociales y falsa información

El director de la Policía Nacional siente que "las redes sociales están creando pánico en la sociedad con informaciones falsas. Las mentirás no están dañando a la Policía Nacional, estamos dañando al país".

Por su parte, Alex Neuman, experto en redes sociales y tecnología, considera que ahora hay más conciencia tanto de lo positivo, como negativo frente a lo que sucede en el país.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy importante, al punto que los medios tradicionales lo que proveen es información investigativa y de contexto, mientras las redes proveen inmediatez. Lo que creo es que como usuario de redes sociales, debemos tener un nivel de duda razonable y esa ética de verificar fuentes; ya es tiempo que empecemos a enseñarlo sino en la escuela, en el hogar, para que las personas sean más conscientes de lo que distribuyen", afirmó.

"Hay que ser responsable en la divulgación de la información (...). La única forma en que las autoridades pueden verificar las falsas informaciones, es con los tratados de información mutua, lo cual es difícil porque la mayoría de esas oficinas no están en Panamá", por lo que, "se ha visto acercamiento de Panamá con oficinas como Facebook, Twitter" para poder realizar las búsquedas e identificar a los responsables, aseveró.

"Es importante que adecuemos las leyes sobre las nuevas formas de hacer daño y como usuarios de redes sociales, somos quienes tenemos el poder de alterar o tener el pensamiento crítico antes de compartir una información", recomendó el experto en tecnología.

Narcotráfico e inseguridad

El sociólogo e investigador, José Lasso, estableció que el tema de la inseguridad "no compete solamente a la Policía, también entran en juego otros actores", por lo que es imperante "definir roles para atacar el problema".

"Muchas personas han trastocado su vida cotidiana para evitar que les pase algo, lo cual afecta el derecho que tenemos todos los ciudadanos. El análisis particular de cada actor es principal, para logar una estrategia de seguridad ciudadana adecuada" señaló.

Cristina Torres, criminóloga y experta en políticas públicas, indicó que en Panamá hay sistemas estadísticos que trabajan de la mano con los Estados Unidos, que le ha dado mucho apoyo al sistema integrado de estadísticas criminales panameño, las cuales son científicas y que vale la pena conocer como mecanismo de prevención y control.

En materia de prevención hay que trabajar muy arduamente. En Panamá urge que se elabore una política criminológica con la realidad que se vive como una política de Estado, entendiendo que este es un país de tránsito, polarizado y con una economía floreciente."- Cristina Torres, criminóloga y experta en políticas públicas-

Por su parte, el director de la Policía Nacional admitió que el narcotráfico deja "secuelas muy grandes", por lo que la "lucha por controlar genera problemas en las pandillas porque son un mercado en la distribución, que son pagados con especies".

Para lograr un verdadero cambio y una estrategia efectiva, es necesario que la familia, la iglesia, la sociedad organizada y las autoridades, participen como actores, concluyeron los invitados al programa Radar.