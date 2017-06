Todos forman parte de la nueva camada de influenciadores de opinión pública que ha encontrado en las redes sociales su nicho. Una generación que a punta de sarcasmos, humor y excesiva franqueza reclama espacios para la juventud en el debate sobre los temas nacionales.

“El momento de ser políticamente correctos pasó hace mucho tiempo”, dijo Mauricio Valenzuela, fundador de Claramente, en un panel del programa Radar, de TVN Noticias.Esto fue lo que dijo cada uno.

Odebrecht

Mauricio Valenzuela (Claramente): “no sabemos nada del caso Odebrecht. Los que deben estar dándonos información están siendo investigados. Panamá es el país de la impunidad y eso no va a cambiar. Tenemos que partir del hecho de que están todos los partidos involucrados, metidos de principio a fin. Pero la clase política se siente con el derecho de jugar con la inteligencia del panameño (…) un exministro de Obras Públicas que se niega a abrir la boca sobre Odebrecht, un expresidente que está en República Dominicana viajando y no dice nada. Y otro que está en Miami, huyendo de la Interpol”.

Belisario Porras Amador (El Ñeque Noticias): “nosotros todavía tenemos contratos con Odebrecht. Somos un país leal y eso se valora. Somos un país muy tolerante… ¿solo porque nuestro esposo se roba toda la cuenta de nuestro banco no nos vamos a divorciar de él, verdad?”.

Irma Planells (La Puerta del Horno): “nosotros mismos vamos manteniendo esa clase corrupta que no nos gusta. No podemos esperar que la clase política haga su trabajo siempre”.

El polémico viaje de Varela pagado por Heineken y la impunidad

Ubaldo Davis (La Cáscara): “es una tontería. Le están buscando la quinta pata al gato. No hay nadie preso en este país. Se robaron miles de millones y no hay nadie preso. El panameño pobre, promedio, debe sentirse en una cárcel. (Rafael) Guardia Jaén y (Alejandro) Moncada son los únicos presos, pero este es el país más congo del mundo”.Belisario Balboa Amador (El Ñeque Noticias): “todos añoramos el sueño panameño de llegar a un puesto público y hacer lo que hicieron todos… es parte del sueño”.

Mauricio Valenzuela (Claramente): “si un presidente recibe dinero de una empresa privada, qué le vamos a exigir a un diputado o a un representante de corregimiento. Tenemos una clase política de las peores”.

Migración y xenofobia

Manuel (El Gallinazo): “la migración tiene que controlarse, pero hay que echar un poquito más atrás, para saber dónde se descontroló. Con esto hay quienes se han llenado el bolsillo”.

Mauricio Valenzuela (Claramente): “en Europa se han dado cuenta que la xenofobia resulta electoralmente hablando. Tenemos candidatos claramente definidos con la xenofobia. Tenemos a un (Rolando) Mirones con vallas con ‘afuera los inmigrantes ilegales’. ¿Por qué me lo tienes que poner en una valla? Ese odio ha traído resultados nefastos en todo el mundo. ¿Qué pensamos que va a ser diferente aquí? Ese odio racial va a traer otros resultados”.

Belisario Balboa Amador (El Ñeque Noticias): “tengo la esperanza que por las olas xenófobas podamos finalmente culpar a los extranjeros de la corrupción de Odebrecht”.Irma Planells (La Puerta del Horno): “el nacionalismo es una forma de manipulación. Es muy fácil para la clase política echarle la culpa a los extranjeros, cuando fueron ellos mismos quienes permitieron el descontrol”.

La desmemoria histórica

Irma Planells (La Puerta del Horno): “hubo un fallo generacional en pasarle a la juventud los valores democráticos. Generaciones mayores dejaron pasar la oportunidad… muchas veces lo jóvenes no les interesa porque sienten que no les va a afectar. (Pero no saben que) estarían condenados a repetir los hechos”.

Belisario Balboa Amador (El Ñeque Noticias): “suena divertido estar condenado a repetir la historia… simplemente hay que mirar al futuro”.

Estado laico y derechos LGBT

Mauricio Valenzuela (Claramente): “hay que estar mal de la cabeza para pensar que (ser homosexual, bisexual, trans) es una elección… vayamos cambiando el discurso”.Manuel (El Gallinazo): “todos los discursos en contra no tienen sustento”.

Irma Planells (La Puerta del Horno): “si son dos adultos con consentimiento, que tienen todo el derecho de casarse, cuál es el problema”.

Mauricio Valenzuela (Claramente): “lo peligroso es que le demos espacio a las iglesias. Que discurso de odio tengan lugares en los medios es algo irresponsable”.

Belisario Balboa Amador (El Ñeque Noticias): “en este país la mayoría es cristiana. Como somos una República democrática, en teoría deberíamos proteger a minorías con relaciones sentimentales del mismo sexo. Pero me gusta más la parte democrática del asunto, con números podemos aplastar a la minoría y sacarlas… porque son incómodas. Hay que acordarnos de que somos una democracia mayoritaria católica, donde mandan la mayoría”.

Juventud y sociedad

Irma Planells (La Puerta del Horno): “faltan iniciativas y plataformas que involucren a los jóvenes”.

Manuel (El Gallinazo): “que nos den la oportunidad para hablar está bien. Hay que seguir generando debate, es lo importante. (A los jóvenes) traten de involucrarse. Con lo que tenemos ahorita no tenemos dirección clara de hacia dónde vamos”.

Belisario Balboa Amador (El Ñeque Noticias): “a nosotros nos gusta idealizar al panameño como es, que es hipócrita. Hay que celebrar eso. Ellos o nosotros decimos que estamos en contra de la corrupción, pero nos pasamos la luz roja, botamos basura en la calle. El Ñeque no se aparta de esa realidad. Queremos que las cosas se mantengan igual”.

Ubaldo Davis (La Cáscara): “antes los medios estaban más monopolizados. Hoy cada persona es un canal. Se van a oír muchas más expresiones diferentes, y los jóvenes de hoy nacieron con ese medio. Ahora hay más libertades y hay que tener más cuidado”.