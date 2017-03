¿Crisis? La Sao Paulo Fashion Week propone una moda más consciente

La mayor pasarela de América Latina, la SPFW (por sus siglas en inglés), terminó este viernes después de presentar las colecciones de una treintena de marcas y estilistas brasileños bajo la nueva consigna "see now, buy now" o "vea ahora, compre ahora", que lleva rápidamente a las tiendas lo que se muestra en los desfiles.

Éstas son algunas de las propuestas e ideas que se mostraron esta semana en el edificio de la Bienal de Arte de Sao Paulo, la mayor y más rica ciudad brasileña.

Una nueva oportunidad

"No hay que tener miedo de osar con lo que está más viejo", dice el consultor de moda y presentador de televisión Arlindo Grund. "Se pueden reutilizar prendas antiguas, repintarlas, intervenirlas. Es algo que tiene cada vez más fuerza", afirma.

Conocido como "upcycling", ese proceso de revitalizar algo que estaba viejo y abandonado es parte de la propuesta de marcas como À La Garçonne, del estilista Alexandre Herchcovitch y su compañero Fabio Souza, el director creativo.

Herchcovitch dejó hace un tiempo la marca que llevaba su propio nombre para abocarse a este proyecto que incluye chaquetas pintadas a mano y el uso del llamado "plástico verde" en algunas piezas, un material renovable elaborado a partir de la caña de azúcar.

"Reaprovechar cosas tiene mucho que ver con periodos de crisis", añade el consultor en una entrevista con la AFP.

Diversidad, siempre

Si en la última edición de la SPFW, a fines del año pasado, el estilista Ronaldo Fraga presentó su colección únicamente con mujeres transexuales, este año son los modelos más 'maduros' los que se han llevado el protagonismo. En un ambiente donde parece prevalecer el deseo de la eterna juventud, los modelos de cabellos grises Jorge Gelati, de 52 años, y Marcos Luko, de 47, desfilaron para Ellus.

"La moda ha cambiado mucho, está más diversificada", sostiene Luko. La exmodelo Susana Kertzer, de 67 años, desfiló para UMA en la primera jornada de la SPFW, el lunes. "La moda no tiene edad, no hay por qué mostrar sólo a modelos tan jóvenes", señaló en el diario O Estado de Sao Paulo.

Consumo consciente

"El consumidor de hoy no sólo lee los rótulos de lo que come, sino también de lo que viste", asegura Eneas Neto, uno de los estilistas que se presentó en el marco del Projeto Estufa (en portugués, los gases "estufa" son los gases de efecto invernadero) que la SPFW lanzó este año para dar valor a marcas que propongan una moda más sostenible.

En la etiqueta de sus piezas hay información sobre la huella de carbono y la procedencia de cada prenda.

"Evito al máximo el descarte y me gusta reaprovechar las telas", dice por su lado Fabiana Milazzo, una estilista que trabaja con mujeres bordadoras o expresidiarias. En su estreno en la SPFW llevó piezas con aplicaciones de denim reutilizado.

Más color, por favor

Son colecciones de invierno, pero en esta semana los colores vibrantes también estuvieron muy presentes, como en las propuestas de Isabela Capeto, Ellus o Animale.

"Mucho amarillo, mucho rojo, violeta, color caqui. Hay un contrapunto con el negro, que también está presente porque son colecciones de invierno, pero es interesante salir de la zona de confort y atreverse con esas combinaciones más inusitadas", dice Grund.

Brillos y metalizados

Habían perdido un poco de fuerza pero volvieron en todo su esplendor. "Esta temporada el metalizado vuelve con toda fuerza", asegura Jacqueline Queiroz, especialista en belleza de Natura, la firma brasileña de cosmética que patrocina la Semana de la Moda paulista. "Incluso en la boca", apunta. Tonos bronce, grafito y plateado más luminoso están no solo en la ropa y zapatos sino también de regreso en el maquillaje. Hasta en la boca.

En los labios, además, las fronteras del rojo siguen expandiéndose esta temporada hacia tonos muy oscuros como el uva o el azul. El rostro, sin embargo, es cada vez más natural, sin contornos tan marcados como hasta hace un tiempo, explica Queiroz, que aboga por "realzar la belleza natural".