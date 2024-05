Kafu Banton y la versión de 'Vivo en el ghetto' de Canta Conmigo: 'Van a llorar bastante'

Ciudad de Panamá/"Jamaica", "Hasta el metal", "Ella", "Playa"... Y si seguimos no terminamos, porque su carrera es multipremiada, reconocida y muy extensa; está repleta de éxitos tras éxitos. Kafu Banton o "El Mutante" para los veteranos, es uno de los artistas más consagrados del género urbano en Panamá que forma parte de la cultura general del reggae en español.

En cuanto a los éxitos de toda su carrera hay una canción que fue lanzada hace ya varios años: "Vivo en el ghetto", que es un tema muy especial que le dedicó a su amado Colón, y una canción que este martes, en la final de Canta Conmigo, interpretará de una manera diferente junto al pequeño Omar Soto. ¡El artista promete que será una noche inolvidable!

Tuvimos la oportunidad de conversar otra vez con Kafu para que nos brindara sus impresiones ante la preparación de esa noche muy especial para tres finalistas que a su corta edad emprendieron un viaje y ya se convirtieron en grandes estrellas.

"Me pareció una buena oportunidad de participar y de apoyar a los niños. Es una buena oportunidad para apoyar y refrescar mi imagen en la TV. No lo dudé, afinamos los tiempos , porque sé que hay que ensayar, maquillarse, 'emperipollarse' y demás, y lo logramos y aquí estamos para cumplir con el compromiso", destacó un Kafu muy centrado y callado. Ya iba entrando en confianza.

En cuanto al tema, "Vivo en el ghetto", piensa que lograron sacar la mejor versión para que él y Omar fusionaran sus voces: "Ahí vimos la tonalidad de la canción, de la parte que iba a cantar yo, porque nos la compartimos, una parte yo y la otra Omar, otra la hacemos los dos. Yo creo que cogimos la mejor versión para que fusionáramos las voces", contó emocionado.

Y es que todos sabemos que básicamente este tema contiene mucho sentimiento hacia la ciudad de Colón, su amada provincia, por lo que cada vez que la interpreta deja todo en escena, y este martes no será la excepción: "Es una canción dedicada full a mi ciudad, en la cual nací, crecí y espero morir ahí. Haciéndole honor a ella por su gente, cultura, por lo que es, por lo que somos. Es una canción bonita que me salió del corazón", confesó recordando su C3.

Si seguimos hablando de este dúo tienes que saber que hay muchas coincidencias: Kafu viene de un barrio humilde, al igual que Omar, y ambos son evangélicos. Hace poco Kafu hizo su conversión a la iglesia evangélica, en donde reconoció que Jesús es su Salvador. Al comentarle estos detalles quedó asombrado: "No tenía conocimiento de eso, no había tenido tiempo de seguir su historia, pero sí sentí esa humildad del niño. Le hice un par de preguntas, que cuántos años tenía, y le pregunté si una señora que entró al estudio era su mamá, pero me dijo que no, que se había quedado en casa cuidando a su hermano. Le pregunté que cuántos hermanos eran y me dijo que cuatro, que su papá lo había dejado aquí porque tenía que trabajar. Cuando me dijeron que es de Las Mañanitas supuse que viene de un hogar humilde. Sentí esa humildad, es muy talentoso y siento que puede tener buen futuro en la música, la música lo puede salvar", destacó.

Pero, recalcó también: "Yo vengo de un barrio muy humilde, aún lo es, es una zona roja en donde hay mucho peligro. Gracias a la música salí adelante y a la educación que me dieron mis papás. Ojalá Dios quiera y pueda tener un futuro grande porque tiene mucho talento".

Piensa que Omar es muy talentoso y "Vivo en el ghetto" tiene mucho, pero mucho sentimiento, pero la proyección que la proyección que le metieron será única. Promete que la gente en el teatro llorará o como mínimo se le aguarán los ojos.

Perseverancia, paciencia y fe

No cualquiera puede labrar un camino para hacer una carrera musical. No es fácil, es un mundo que tiene altas y bajas, rechazos y tropiezos, además de gente que muchas veces te cierra puertas, pero con fe, paciencia y perseverancia todo se logra. Kafu nos contó que es evidente que las cosas no se dan de un día para otro, es por eso que hay que aprovechar las oportunidades y este concurso es una grande para estos peques: "A los que están y a los que no están aprovechen la oportunidad que se les presente. Hagan las cosas con pasión, sin esperar nada a cambio. Dios hace el resto", dijo.

Carrera actual

Hace poco estrenó "Soy Salvo", que fue básicamente su primer tema después de su conversión. Tiene otros grabados ya y estoy haciendo más de ese tipo para llenarse, hacer que crezca su fe y llenando su espíritu para poder seguir, porque sabe que no es un camino fácil. "Es un camino complejo, pero sé que con la ayuda de Dios voy a seguir adelante, a dar pasos firmes", contó.

Yo sé que muchos se preguntan si seguirá haciendo "shows", pues quiero que sepan que sí, que va a seguir cantando sus canciones, pero grabar música secular es algo que no hará más. "Voy a seguir usando los ritmos, porque pienso que son como un instrumento para llegarle al tipo de gente que necesita acercarse a Dios. La letra de ahora en adelante va a hacer full mensaje para DIOS", dijo.

Hasta ahora no piensa en el retiro, quiere seguir en esta camino musical que tanto le ha costado y le pide a Dios mucha salud para seguir entregando su talento a su público.