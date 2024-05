¡Final de estrellas! Así fue la última gala de Canta Conmigo 2024

Ciudad de Panamá, Panamá/Buenos acordes y un show de luces que reflejan la alegría de Canta Conmigo, apuntaban a que sería una noche inolvidable, en la que el viaje a las estrellas de esta nueva temporada, estaría protagonizado por los tres finalistas: Ismael Tenorio, Austin Pitti y Omar Soto.

Eddy Vásquez, Angélica Lavitola, el profesor Tito Tovar y Mafe Achurra, tuvieron la tarea de escoger en un inicio a 10 relucientes estrellas que destacaron en las audiciones al rededor del país. Y, desde Chiriquí hasta Panamá Centro, los nuevos talentos acudieron al llamado de TVN Media, que se encontraba en la búsqueda de un nuevo artista.

Oficialmente, y luego de decisiones difíciles, Ismael Tenorio, Amanda Vega, Isabella Ríos, Dulce María Carrasco, Austin Pitti, Sabrina Palma, Briana Case, Ian Rodríguez, Jasmine Tomlinson, y Omar Soto, fueron los elegidos para hacer parte del regreso de Canta Conmigo, después de 10 años.

Pero, la última gala llegó y el antiguo Teatro Assa, anhelaba recibir a los finalistas para sus últimas presentaciones, las cuales fueron ensayadas durante días, pues la gran final de Canta Conmigo ¡No permitió que ningún espectador se quedara sentado!

Para esta gran final, cada estrella estuvo acompañada de artistas musicales reconocidos; en el caso de Austin, se unió a Emilio Regueira y Los Rabanes para corear un éxito inolvidable “Los hombres también lloran”. Por otro lado, Ismael Tenorio cantó a dúo con el reconocido tipiquero Alejandro Torres, "Tu vocecita", y, Omar Soto revivió buenos tiempo con Kafu Banton cantando “Vivo en el ghetto”.

Ismael, Omar, y Austin, tuvieron tres oportunidades para defender su título de ganador. Y, en una primera salida, el telón se abrió para recibir al representante de Chiriquí, que puso a bailar a todos con “Nadie te ama como yo”.

En una segunda salida, Ismael Tenorio se metió en la piel de Marc Anthony, para interpretar “Y hubo alguien”, poniendo nostálgico al público que se deleitó con su voz.

La primera ronda cerró con broche de oro con la voz de Omar Soto, el cual interpretó “Confieso”, de Kanny García, y dejo claro que sus presentaciones tendrían el derroche de talento que lo caracterizó desde los inicios de la competencia.

Mientras la noche avanzó, las votaciones no se hicieron esperar. Mafe Achurra, Eddy Vásquez, Angélica Lavitola y el profe Tito Tovar, tuvieron la tarea de elegir con un 50% de votos al ganador, mientras que el público, también emitía su opinión en el porcentaje restante mediante las votaciones.

De igual manera, Miguelito Oyola, Marelissa Him e Ingrid del Carmen, mencionaron los premios al ganador y al segundo y tercer lugar, los cuales se trataban de:

Para el tercer lugar: $3000.00 dólares en efectivo, gracias a Televisora Nacional S. A., $500.00 dólares en certificado de super mercados Rey, un equipo de celular preparado con tecnología 5G, gracias a Más Móvil, Canasta con productos La Doña, $100.00 dólares de certificado en Do It Center, $100.00 en una cuenta de ahorros de BAC, 1 tablet, audífonos y certificado por un año de KFC, certificado de farmacia Metro Plus, Zapatillas Skechers, certificado de regalo de Kiener y mucho más…..

Segundo lugar: $5000.00 dólares en efectivo, gracias a Televisora Nacional S. A., $500.00 dólares en certificado de super mercados Rey, un equipo de celular preparado con tecnología 5G, gracias a Más Móvil, Canasta con productos La Doña, $300.00 dólares de certificado en Do It Center, $100.00 en una cuenta de ahorros de BAC, 1 tablet, audífonos y certificado por un año de KFC, certificado de farmacia Metro Plus, Zapatillas Skechers, certificado de regalo de Kiener, canasta con productos Enterex y mucho más…..

Primer lugar: $10.000.00 dólares en efectivo, gracias a Televisora Nacional S. A., $500.00 dólares en certificado de super mercados Rey, un equipo de celular preparado con tecnología 5G, gracias a Más Móvil, Canasta con productos La Doña, $500.00 dólares de certificado en Do It Center, $500.00 en una cuenta de ahorros de BAC, 1 tablet, audífonos y certificado por un año de KFC, certificado de farmacia Metro Plus, Zapatillas Skechers, certificado de regalo de Kiener, canasta con productos Enterex y mucho más…..

Resultados finales

En los últimos momentos, la generación de estrellas Canta Conmigo 2024, se reunió para interpretar "Quiero ser" de Menudo, y compartir el escenario del antiguo Teatro Assa en forma de despedida.

Pese a que solo uno de los finalistas se podía titular como el ganador, como todo en Canta Conmigo, ¡Nunca se para de soñar!, y es que Omar, Ismael y Austin, pudieron acudir cada uno al cuartito de los sueños. El escenario llenó de regalos y premios que alienta a estas nuevas estrellas de la música a perseguir sus sueños.

El momento más esperado llegó y se empezaron a conocer las posiciones finales, y, con un 27%, el tercer lugar fue para Ismael Tenorio.

¡No nos despedimos para siempre! pues una de las sorpresas de esta gala final, es que Canta Conmigo regresará en una edición 2025, y las audiciones estarán abiertas desde septiembre de este año.

En este viaje a las estrellas, Canta Conmigo unió a as familias panameñas para celebrar el talento juvenil que el país tiene, y, cada historia de vida, fue una muestra del poder de soñar para llegar muy alto. ¡Esto no es un adiós, tan solo es un hasta pronto!