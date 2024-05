Dubarrán, el maestro de la armonía noble: su viaje con las estrellas de Canta Conmigo

Ciudad de Panamá, Panamá/En el vibrante universo de la música, donde las melodías y los ritmos se entrelazan para crear magia, existe un nombre que ha dejado una huella imborrable: Abraham Dubarrán, ¿lo conocen? Yo sé que sí. Es que muchos le dicen "Duba". Este prodigioso productor musical ha cautivado los oídos de todos los panameños desde su llegada al escenario de Canta Conmigo, pero su viaje hacia la cima comenzó mucho antes. ¡Y decimos "su llegada al escenario" del programa porque sin él el público no se deleitara con las melodías que cobran vida en la voz de estas grandes estrellas!

Dubarrán emprendió este tipo de viajes por allá en el año 2019 para un VLM. Fue allí donde cruzó caminos con el genio detrás del programa, el productor, Juan Pablo Coronel, estableciendo una conexión que sería fundamental en su trayectoria. Desde el primer día, su gran dedicación y pasión lo distinguieron. Duba no solo puso su nombre en el tapete para los megaproyectos de TV, sino que también lo bordó con hilos de mucho compromiso y esfuerzo.

Años después, el llamado resonó cuando fue convocado para dar vida a Canta Conmigo, un megaproyecto que marcó un hito en su carrera. Y es que Duba es el encargado de la parte musical del programa, desde pistas hasta el "opening", él se convirtió en el arquitecto sonoro de un espectáculo que hoy trascendió las fronteras de la televisión panameña.

Lo que lo hace especial es la esencia misma que tiene el programa: la nobleza. En un mundo donde la industria musical puede estar impregnada de toxicidad, él encontró un refugio en la pureza de este proyecto. Y al preguntarle qué significa para él trabajar con niños dibujó de inmediato una sonrisa en su rostro. Trabajar con estos niños nobles y hermosos fue un viaje distinto, una experiencia que le recordó la verdadera esencia de la música: la conexión humana y la nobleza del espíritu.

"Talentos hay muchos, pero no todo el mundo tiene la disciplina para hacer las cosas", acotó y es su lema. Es un mensaje que resonará en los corazones de aquellos que sueñan con seguir los pasos en la música, ya que el éxito no se mide en llegadas triunfales, sino en el tiempo que uno se queda y en la perseverancia que se demuestra día a día.

Después de este megaproyecto es en donde comienza la verdadera carrera de cada una de estas estrellas, una en la que la nobleza y la pasión son los pilares que sostienen ese camino soñado hacia el éxito.

Una carrera internacional, con los grandes

El arquitecto sonoro detrás de Canta Conmigo no solo es un talento excepcional, sino también un testimonio viviente de que sí se puede vivir de la música en Panamá. "Yo vivo de la música. Yo vivo 'full' aquí". Reconoce que el camino no es fácil, pero para él, la alternativa es aún menos tentadora. "No es fácil, pero tampoco es fácil vivir toda la vida haciendo algo que no te gusta. Yo prefiero hacer todos los días lo que me gusta", dijo.

Ha colaborado con reconocidos artistas internacionales como: Boza, Justin Quiles y Farruko. Aunque antes había tenido encuentros puntuales con otros de afuera, fue en el año 2022, cuando dio un salto significativo al dirigir la banda de Horacio Valdés, un momento que marcó un giro en su carrera.

La tragedia golpeó con fuerza cuando el líder de la banda Son Miserables falleció y Dubarrán se vio sumido en la tristeza, pues era su amigo, eso le pegó muy duro. "Un día en el estudio yo llego en la mañana y no había nada. Ya había pasado la muerte de Horacio, me entretengo en el proyecto y me roban todo. Todo", recordó con rabia.

Pero la música se convirtió en su refugio y una oportunidad inesperada surgió cuando K4G lo llamó para unirse a la gira de Farruko como el gran guitarrista. Esta fue una manera de distraerse de la adversidad, mientras recorría el mundo con Farruko, su pasión por la música no se detenía. "Yo me iba para el hotel a hacer música con K4G, siempre he sido obsesionado con mi trabajo", detalló.

Su viaje lo llevó a establecer una sólida relación con Carbon Fiber Music, convirtiéndose en uno de los guitarristas y productores en algunos de los discos. A medida que las puertas se abrían, se encontraba colaborando con diversos artistas, incluyendo a Justin Quiles, quien forma parte de Los Avengers de Dímelo Flow.

Como buen crítico y panameño reconoce el ascenso de los panas en la industria latina. Nombres como: BK, Dímelo Flow y Faster están dejando una marca imborrable, y para él, esto demuestra que los panameños tienen algo especial, una chispa única que los impulsa hacia el éxito. Muestra de eso son los números que Faster y Boza han tenido, que han sido impresionantes. "Faster ha tenido hits mundiales, BK ni se diga, que está trabajando con Daddy Yankee, K4G con el disco nuevo de Farru, que está de número 1 en Apple Music. Se están haciendo cosas súper interesantes, es cuestión de darle", comentó.

Llegó a trabajar con Boza porque conocía a Faster hace mucho tiempo desde Panamá Music, es desde ahí en donde enlazan una amistad. "Para ese tiempo yo hacía las guitarras allá y grabamos muchos éxitos. Cuando él tiene a su artista yo empiezo a trabajar con él y cuando él empieza a formalizar su show, entonces, me llaman a mí para dirigir la banda de Boza", contó.

Campamentos musicales

Aunque Panamá tiene los mejores compositores musicales, tales como Omar Alfanno, Sech, Rubén Blades.... no está de más que hayamos adoptado esta tendencia que suele verse con artistas de afuera. "Lo que tenemos y llega es realmente bueno. El típico tiene compositores increíbles, la idea de juntarlos a todos para escoger canciones es increíble, no sé por qué no lo habían hecho antes", comentó, refiriéndose al campamento musical que hace poco dio a conocer Jhonathan Chávez.

Para Duba, Jhonathan es uno de los acordeonistas más impresionantes que él ha visto en su vida, y uniendo a compositores grandes de la música "de ahí algo tiene que salir sí o sí".

