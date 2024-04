Omar Alfanno será homenajeado en la séptima gala de Canta Conmigo en una noche inolvidable

Ciudad de Panamá, Panamá/El programa que ha cautivado a las familias panameñas con las increíbles voces de niños de todo el país, se sumerge en una velada única para celebrar la música y el legado de uno de los grandes de la industria, el inolvidable cantautor, Omar Alfanno.

Al ritmo de la salsa y las melodías clásicas, los cinco participantes que permanecen dentro de la competencia, pretenden poner bailar al público del antiguo Teatro Assa para seguir demostrando y defendiendo su lugar, ya que estamos a tan solo tres galas de conocer al ganador de esta nueva edición de Canta Conmigo, el megashow que regresó luego de diez años.

Omar Soto, una de las voces estrellas que se encuentra en sentencia para esta gala, demostrará su talento cantando el éxito "A puro dolor", un tema que interpretaba la ex agrupación Son by Four desde diciembre de 1999. La versión balada fue arreglada por Alejandro Jaén y alcanzó el número uno en el Billboard Hot Latin Tracks y se convirtió en la primera de la lista de mayor duración de su historia, pasando 20 semanas en la cima.

Otro de los nominados es Ian Rodríguez, el cual se puso en la tarea de sacar adelante una de las baladas romanticas más conocidas nada más y nada menos que: "Amores como el nuestro", en la voz original de Jerry Rivera. Misma que cumplió 25 años de haber salido en el año 2017.

Por otro lado, Ismael Tenorio demostrará su gran voz con "Y hubo alguien", un tema que interpreta Marc Anthony desde el año 1997, y que ha sido sinónimo de éxito desde ese entonces. Esta canción en género salsa romántica salió al público con el disco del salsero titulado: "Contra la corriente".

Dulce María Carrasco se convertirá por una noche en Melina León para interpretar "Cuando una mujer", un éxito que se estrenó en el año 2000 y que refleja la resiliencia de una mujer que ha decidido dejar atrás una dolorosa relación, ¿Cómo los viejos tiempos?

Por si fuera poco, Austin Pitti le hará competencia no solo a sus actuales compañeros, también al gran Gilberto Santa Rosa, pues interpretará "Que alguien me diga", una canción inolvidable para aquellos románticos de la salsa.

Cabe resaltar que, tanto Ian Rodríguez como Omar Soto se encuentran en la zona de riesgo y siguen esperando el apoyo del público para permanecer dentro de la competencia.

Vota aquí por tu favorito: https://www.tvn-2.com/canta-conmigo/

En la gala de este martes, también conoceremos al primer participante en saltar a las galas finales de Canta Conmigo, para seguir luchando por sus sueños más anhelados en temas musicales. ¡Saca tus mejores pasos de baile y prepara el corazón, Canta Conmigo trae una noche llena de emociones desde las 7:45 pm en la zona interactiva con nuestra querida Josenid!