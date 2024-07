Arritmias y paro cardíaco: El riesgo de consumir bebidas energizantes de forma regular

Ciudad de Panamá/El consumo de bebidas energizantes se ha vuelto cotidiano y regular para personas cuyas jornadas de trabajo son altamente demandantes, y requieren de esa chispa de energía que prometen este tipo de líquidos.

Son promocionadas por la característica de mejorar el rendimiento de las personas en las actividades diarias, sin embargo, su consumo es una causa de muerte a nivel mundial.

Celestina Delgado, jefa del Departamento Nacional de Salud Nutricional y Dietética del Ministerio de Salud (Minsa) explicó a TVN-2.com que, por lo general, entre los ingredientes de estas bebidas se encuentran compuestos para estimular el sistema nervioso central, no obstante, una vez pasa el efecto de los estimulantes, las personas vuelven al mismo estado de ánimo.

Cafeína, taurina, ginseng o guaraná son estimulantes que se encuentran en estas bebidas, pero al final, cuando pasa este efecto, va a venir el cansancio", explicó la nutricionista.

Consecuencias

Diversos estudios médicos han advertido que el consumo de bebidas energizantes sigue aumentando a nivel mundial, y con él, los informes de sus efectos adversos en la salud. La característica principal de estos resultados mostró que aquellos que consumen estas bebidas diariamente duermen pocas horas al día en comparación con quienes las consumen ocasionalmente o nunca.

El alto contenido de azúcar que contienen puede traer consecuencias secundarias como la obesidad y sobrepeso, esto sería así debido a que el exceso de azúcar se almacena en el tejido adiposo. Pero además, la cafeína puede producir arritmias cardíacas o taquicardias, explicó Delgado.

"Según los reportes, quienes las están utilizando son la juventud, y a veces las utilizan en combinación con bebidas alcohólicas, y eso es peor, porque puede aumentar la presión arterial, y algunas personas pueden llegar a la muerte", subrayó la nutricionista.

Otra de las consecuencias que trae su consumo regular es que genera un tipo de adicción, al punto de que las personas llegan a pensar que si no consumen su dosis de bebida energizante, no se encuentran óptimas en sus jornadas laborales. No obstante, la ocurrencia de los estimulantes antes mencionado, son contraproducentes para la salud.

¿Población más propensa a sufrir los efectos secundarios?

De acuerdo con la nutricionista, todas las afectaciones relacionadas con el consumo constante de este tipo de bebidas afectan de manera general a la población, independientemente de su edad. Sin embargo, aquellas personas mayores que tienen otras afecciones como la hipertensión, por ejemplo, sí tendrán mayores riesgos para su salud.

Añadió que estas bebidas no deben confundirse con las bebidas hidratantes, las cuales sí están diseñadas para recuperar las sales y minerales que el cuerpo pierde durante una actividad física determinada, como un deporte de alto rendimiento.