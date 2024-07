Lo que se sabe sobre el proyecto del Canal en el río Indio: ¿Qué pasaría con las comunidades?

Ciudad de Panamá/El proyecto del río Indio es la propuesta que ha planteado la Autoridad de Canal de Panamá (ACP) desde hace varios años, para garantizar la seguridad hídrica para las operaciones de la ruta marítima y el consumo humano, tras identificar que este afluente representa un potencial importante en la búsqueda de nuevas fuentes de agua.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, adelantó que la inversión de la obra se contempla en $1,200 millones en construcción, más $400 millones de proyectos relacionados con sostenibilidad y trabajo con las comunidades que residen dentro de la cuenca.

De 2017 a 2020, el área geográfica que comprende el río Indio fue ampliamente estudiada y analizada, para garantizar que, en efecto, esta sería una importante estrategia en el mediano plazo para garantizar el suministro. Sin embargo, este lunes 8 de julio, Óscar Ramírez, miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, afirmó que el proyecto de río Indio únicamente no es la solución, sino que debe ser reforzada con una serie de proyectos que ya se están siendo analizados.

Hasta el momento, estos proyectos complementarios serían:

Toma de agua en Gamboa para la planta potabilizadora de Miraflores

Contención de la migración de agua salada

Dragado del Canal de navegación en el lago Gatún

El objetivo principal de este proyecto es agregar capacidad hídrica a las operaciones del canal y el consumo humano, ya que según varios estudios, la demanda de agua en función del consumo, la evaporación y la necesaria para la operación estaría agotada en 10 años, razón principal por la que la ACP busca hacer realidad este proyecto.

Con el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 20 que derogaba los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHPA), la ACP considera que bajo la responsabilidad de suministrar agua, "hay suficiente facultad para que el canal pueda proceder" a construir un reservorio multipropósito (embalse) en el río Indio. No obstante, no significa que no se harán las consultas con las poblaciones y la Nación.

¿Cuántas personas viven a lo largo de la cuenca?

Aunque el cauce principal de este caudaloso río recorre un total de 98 kilómetros, esta cuenca contempla 580 kilómetros cuadrados, y según las últimas estadísticas -2010- del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República (Inec), en ella residen unas 231 comunidades y más de 12 mil personas. La misma involucra tres provincias, cinco distritos y doce corregimientos.

¿Qué pasará con las personas?

Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal, aseguró que se han realizado encuentros con las comunidades para explicar de manera didáctica lo que se tiene previsto construir, con el fin de aclarar cualquier duda que pueda surgir. En ese sentido, Vásquez también afirmó que el inicio de los trabajos dependerá del trabajo comunitario que la ACP logre realizar, teniendo en cuenta la afectación que esto puedo suponer a las comunidades que habitan dentro de la zona.

Teniendo en cuenta que la cuenca del río Indio, está bajo la administración del Canal de Panamá, pero "no es propiedad ni patrimonio del Canal", las personas que se vean afectadas por residir dentro del área del reservorio contemplado, debieran ser reubicadas o, en su defecto, indemnizadas.

Así lo dio a conocer Lisbeth Karina Vergara, especialista en protección ambiental de la ACP quien explicó que, en el caso de "aquellas comunidades que podrían estar en área de reservorio, se trabajará en un plan de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida".

La especialista prevé que el plan de reasentamiento pueda estar listo en 2025, y que puede tomar entre 12 a 18 meses, pero será elaborado en conjunto con las comunidades.

Las comunidades afectadas

Con base a la zona que ha sido estudiada para la construcción de la obra, unas 36 comunidades se verían afectadas de manera permanente, es decir, estas son las que deberán ser reubicadas. Sin embargo, otras 27 comunidades también serían afectadas de manera parcial, temporal y en sus caminos de acceso, lo cual deja un total de unas 2,000 personas afectadas aproximadamente.

¿Qué incluye el proyecto?

Hasta ahora, la ACP cuenta con el estudio del diseño conceptual del reservorio multipropósito en el río Indio, es decir, la viabilidad de esta obra fue estudiada a través de información técnica real a través de diferentes estudios de suelo, hidrología, clima, entre otros detalles que permitan proyectar el tamaño, ejecución, operación, inversión, recursos humanos, entre otros.

De acuerdo con dicho estudio, el reservorio contemplará un área de 4,600 hectáreas para tener una capacidad de almacenar aproximadamente 1,500 millones de metros cúbicos de agua, con un llenado a nivel de 80.5 metros.

El área de estudio fue realizada en el tramo medio de la cuenca del río Indio, entre las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste y los distritos de Penonomé, Chagres, Capira y Donoso.

La construcción del embalse tendrá una presa principal de 840 metros de largo y 80.05 metros de altura, ubicada entre El Limón de Chagres y Tres Hermanas de Penonomé. Además, tendría tres presas auxiliares, lo que la ACP define como estructuras para reforzar los puntos bajos del reservorio, cercanas a El Limón, Quebrada Los Cedros y El Hinojal.

De igual forma, contempla un túnel de trasvase subterráneo, desde El Limón hasta el lago Gatún, el cual comprende 8.7 kilómetros de longitud, es decir, el tramo de El Chorrillo al Causeway de Amador.

La importancia

Un reservorio multipropósito es un área destinada al almacenamiento de agua, con el fin de mantenerla disponible tanto en la temporada seca como en la lluviosa, y con esto abastecer a la población, incluyendo a las poblaciones locales, y también atender otras necesidades como producción, recreación, turismo, riego, entre otras, lo cual es responsabilidad constitucional de la ACP.

Además de aumentar la capacidad hídrica para el funcionamiento de esta vía marítima, y garantizar el consumo humano en sequía, según la ACP, permitiría mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca, a través del empleo local, mejoraría la infraestructura vial y sanitaria, y ofreciendo oportunidades de desarrollo.

"Ha venido creciendo a lo largo de los años el número de personas que se surten de los lagos del Canal para agua potable, siendo esta una responsabilidad primaria. En el caso de la cuenca hidrográfica, tenemos que considerar la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de proyecto para asegurar la disponibilidad de agua para el consumo humano", subrayó Vásquez.