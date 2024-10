Diputados vs. MEF: ¿se avecina el segundo retiro del presupuesto?

Ciudad de Panamá, Panamá/Ayer tuvo lugar una de las sesiones más inusuales de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en al menos la última década, llevando a una posibilidad incluso más inusual: el posible segundo retiro de un presupuesto general del Estado en el espacio de un mes.

Esta nota cubre lo ocurrido ayer en tal comisión, los motivos detrás de la suspensión de las vistas presupuestarias, el posible impacto de tal suspensión en la estrategia de legitimidad del presidente José Raúl Mulino, además de varios temas elevados por la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante su intervención.

Suceso

Debido al envío tardío del presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —incluso más tarde de lo que permite la Constitución— la Asamblea Nacional no ha tenido el tiempo de desarrollar el usualmente largo proceso de las vistas presupuestarias, donde cada institución va a la Comisión de Presupuesto a justificar su gasto. El año pasado, tales vistas tomaron alrededor de un mes.

Existe la premura de aprobar el presupuesto antes del próximo jueves, 31 de octubre, para así evitar que el mismo ocupe espacio en las sesiones extraordinarias que el presidente José Raúl Mulino estará convocando para la reforma de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.

No obstante, la dificultad detrás de tal expectativa fue expresada por el diputado chiricano Augusto Palacios, quien dijo que era “utópico” pensar que se iban a completar las vistas presupuestarias antes del cierre de octubre, y que no se debía excluir a ninguna entidad del proceso. Por tanto, razonó Palacios, lo más probable es que el debate presupuestario se iría a sesiones extraordinarias.

Motivos

La razón por la cual la Comisión decidió detener el debate sobre el presupuesto y recomendar su retiro obedeció, en parte, a la fuerte presión ejercida sobre la Asamblea por cientos de representantes de corregimientos y decenas de alcaldes, quienes enfrentan la posibilidad de ver su financiamiento reducido debido a recortes en el programa de descentralización, del cual obtienen —en muchos casos— la mayor parte de sus fondos.

También se subrayó que el presupuesto no estaba cumpliendo con la Ley 362 de 2023, que establece que se debe destinar el 7% del producto interno bruto (PIB) al sector educativo.

Representantes del MEF indicaron que sí se estaba cumpliendo con la norma y que se harían ajustes al presupuesto durante el año siguiente. No obstante, en una entrega anterior de esta columna calculamos que, de hecho, no se cumplía con tal asignación y explicamos el desglose.

La postura desfavorable al documento fue resumida por otro diputado chiricano, Osman Gómez, quien señaló que existe “mucho descontento por el presupuesto” y que los diputados no querían sentirse “incomodos de la gente en la calle reclamando”.

"Yo entiendo que hay que pagar la deuda, que hay que restringir, que hay que hacer un plan de austeridad", dijo el diputado Gómez, "pero no podemos sacrificar al país, a la gente, al pueblo, por quedar bien con los organismos internacionales”.

Forma

Es importante señalar que la rapidez con la que se tomó la decisión —en un solo día— afectó el estilo de la recomendación de retiro.

La última vez que esto sucedió, en octubre del año pasado, la Asamblea entregó al MEF un documento de ocho páginas con tablas detallando qué modificaciones serían necesarias.

En contraste, esta vez el documento tiene dos páginas —una que corresponde a las firmas— e incluye lenguaje ambiguo sobre qué es lo que realmente espera la Asamblea.

Apuesta

El presidente Mulino ha centrado su apuesta de legitimidad en las reformas a la Caja de Seguro Social, articulando una estrategia en la que se alinea con los pensionados y los pacientes.

Su propuesta es clara: mejorar la atención y la calidad de los servicios de salud, siempre y cuando se le permita reformar la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Si logra llevar a cabo estas reformas, su legitimidad política podría quedar consolidada por años.

Estas reformas se estarán discutiendo en sesiones extraordinarias que tendrán lugar en noviembre y diciembre, un periodo que presenta ciertos retos debido a las fiestas patrias y de cierre de año.

Y aunque este contexto podría jugar a favor del Gobierno, ya ha habido protestas y movilizaciones significativas en los cierres de años anteriores, lo que sugiere que no se debe subestimar el nivel de atención que la ciudadanía podría prestar a estas discusiones.

Para avanzar con sus reformas, Mulino necesita que se apruebe el presupuesto. En otros sistemas políticos, la falta de aprobación de un presupuesto puede implicar el fin del gobierno y la convocatoria a elecciones. Y aunque en Panamá el mandato presidencial es de cinco años garantizados, la necesidad de asegurar fondos sigue siendo crítica.

Por todo esto, le favorece a Mulino lograr que el proceso presupuestario avance sin contratiempos para poder mantener el control de la narrativa y asegurar que las reformas a la Caja de Seguro Social sean su principal foco en los próximos meses.

Y si no logra superar este obstáculo, podría enfrentar dificultades significativas para consolidar su legitimidad a mediano plazo.

Vistas

A pesar de toda la premura alrededor del presupuesto, la Comisión no sesionó el viernes pasado ni inició las vistas presupuestarias ayer lunes. Y no obstante una citación a las 9:00 a.m., la sesión no comenzó oficialmente sino hasta alrededor de las 10:30 a.m.

La misma inició con el proceso de la vista presupuestaria del Ministerio de Educación (Meduca), con la comparecencia de la ministra Lucy Molinar. Fue la única institución que se pudo presentar.

Y, aunque la vista no surtió el efecto esperado, se aprendieron muchas cosas sobre la gestión actual del Meduca.

Por ejemplo, la ministra Molinar indicó que había un proceso de reestructuración del gasto de tal entidad para que los recursos no se dirigieran únicamente a las “200 escuelas que siempre han sido beneficiadas”.

También informó que se estaban llevando a cabo procesos de innovación organizacional para mejorar la comunicación con los maestros y establecer herramientas para facilitar el pago puntual de salarios.

Además, anunció que estaban desarrollando un proyecto para la creación de escuelas de pre-media con el fin de completar los ciclos escolares en áreas de difícil acceso.

Y a partir del próximo año, dijo que se estarían implementando cambios metodológicos y de currículo al sistema escolar.

Adicionalmente, la ministra señaló que encontró el ministerio en desorden, con choferes ganando más que directores de escuelas.

Y Molinar agregó que sacó a la institución del uso de los convenios marco, porque, por ejemplo, las pantallas interactivas costaban siete mil dólares en dichos convenios, mientras que en el mercado abierto se podían adquirir por entre dos mil y tres mil dólares.