Conoce los volcanes activos en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El istmo panameño se originó a partir de la emersión de un arco de islas volcánicas que iban desde el norte de Costa Rica hasta el noroeste de Colombia, edificado a partir de las plataformas volcánicas. A ese original archipiélago corresponden las penínsulas de Nicoya y Ossa en Costa Rica, la península de Azuero, el arco montañoso oriental y los bloques elevados del sur de Darién en Panamá y los bloques del Chocó en Colombia. Posteriormente, se fueron erosionando las montañas más prominentes de este arco de islas y los sedimentos de dicha erosión, se fueron depositando hacia el fondo de las aguas del Caribe y el Pacífico.

Pero ¿Cuántos volcanes hay en Panamá? De acuerdo a las investigaciones realizadas en 1987, se reconocen unas 26 estructuras volcánicas del Cuaternario (Era geológica más reciente o actual), localizadas en el Occidente de Panamá. Se trata de estratovolcanes (estructuras que tienen algunos volcanes), conos y domos.

Erick Chichaco, director de la Escuela de Geología de la Universidad de Panamá aclaró que no todas estas estructuras se han estudiado en detalle para confirmar su origen. Las que han sido estudiadas son: Volcán Barú, el volcán El Valle, el Complejo La Yeguada (o Chitra-Calobre). Además, no se han realizado suficientes estudios científicos en la parte oriental de Panamá, que tiene otro origen geológico, por lo tanto no se conocen las estructuras o no se han cartografiado las mismas.

De acuerdo a algunos científicos, se consideran volcanes activos aquellos que han hecho erupción en los últimos 10,000 años. Mientras que los volcanes inactivos (o durmientes), son aquellos que han pasado siglos sin erupciones volcánicas; y volcanes extintos, cuando su última erupción data en más de 25,000 años.

Volcanes en Panamá

Chichaco explicó que en Panamá los volcanes activos son: El Barú, ubicado en la provincia de Chiriquí; el Complejo La Yeguada (o Chitra-Calobre), ubicado en Veraguas; y El Valle que se encuentra en la provincia de Coclé.

De acuerdo con estudios realizados en el 2007 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), con la colaboración del Instituto de Geociencias, el Barú tuvo su última erupción hace 400-500 años (Sherrod et al., 2007). En el caso del Complejo La Yeguada, su última erupción fue hace unos 300 años. El Volcán El Valle, tuvo erupciones hace cerca de 13,000 años, y su actividad pudo haber continuado hasta el Holoceno (10,000 años hasta el presente). Para otros investigadores, ese periodo de actividad puede ser más extenso.

Última vez que hizo erupción un volcán en Panamá

De acuerdo a la información histórica disponible hasta el momento, la última vez que hizo erupción un volcán en Panamá fue hace unos 300 años en el Complejo La Yeguada (o Chitra-Calobre), provincia de Veraguas. Sin embargo, los estudios más recientes fueron realizados en el Volcán Barú (y no en La Yeguada), el cual tuvo su última erupción hace 400-500 años.

Ante la pregunta, si los volcanes en Panamá podrían hacer erupción en el futuro, Chichaco indicó que científicamente sí pueden hacerlo en un futuro, pues algunos investigadores no descartan que, en algún momento, hasta algunos volcanes extintos de la Tierra, puedan volver a erupcionar.

El Volcán Barú, de acuerdo con las últimas investigaciones que datan del 2007, sería el que tiene mayores probabilidades de erupcionar en el futuro.

Si se diera el caso, una erupción futura del Barú, Chichaco indicó que probablemente sería similar a erupciones pasadas, las cuales se caracterizaron por ser explosivas, con hundimientos por colapso, entre otras, por lo tanto, perdería altura.