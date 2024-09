Mulino quiere un sistema en línea para conocer cuotas a la CSS: ¿sabe cómo es el proceso actual?

Ciudad de Panamá, Panamá/En un intento por eliminar la "mala práctica" de que el empleador descuente la cuota de la Caja del Seguro Social (CSS) y no la pague a la entidad, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que recomendó al nuevo director de esa entidad, Dino Mon, establecer un sistema en línea para que los usuarios puedan saber la cantidad de aportes individuales que han hecho para su jubilación.

Las declaraciones del mandatario se dieron antes de que pusiese en marcha las mesas de trabajo para analizar el tema de las prestaciones médicas y del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

“Quiero adelantar que he recomendado al nuevo director Dino Mon que se establezca un sistema online para que cada trabajador pueda saber si sus aportes están al día, ese será el mejor fiscalizador para que los patrones dejen la mala práctica de descontar la cuota y no pagarla al Seguro social, tal conducta es un delito y no se puede seguir tolerando impunemente, eso incluye a las autoridades electas o designadas”, dijo Mulino.

Esta recomendación es vista con buenos ojos por parte del nuevo director de la CSS, que se encuentra en las mesas de trabajo instaladas en la Presidencia de la República y que entra a la entidad a partir del próximo mes de octubre.

“Por supuesto que estoy de acuerdo, hay que perseguir a quien no pague las cuotas de los trabajadores y esta es la línea de transparencia, la digitalización”, manifestó Mon a TVN-2.com

En julio pasado, en su último reporte, la CSS anunció que había hasta diciembre de 2023 unos 41,611 empleadores morosos, que no cumplían con el pago de la cuota empleado-empleador (obrero-patronal). Esto en dinero representa alrededor de 310,927,000 dólares.

Recientemente, se hizo público un secreto a voces, que autoridades locales descontaban la cuota obrero-patronal a sus colaboradores, pero no la reportaban a la Caja del Seguro Social. Todo esto ha ocasionado molestias entre los ciudadanos y que el presidente anuncie dicha recomendación.

Pero para el sociólogo y analista político, José Lasso, que el ciudadano conozca la cantidad de cuotas no mejorará la situación. "En el tema del seguro, puedo decirte que eso no soluciona nada de la situación. Y saber cuánto ha aportado cada uno no resuelve el problema de fondo. Pareciera que preparan a la población para la aprobación de las cuentas individuales", dijo.

Aproximado de cuotas y certificado de cuotas: ¿Cuál desea?

En la actualidad, el proceso para saber cuántas cuotas ha pagado no es complejo, pero se convierte en una odisea muchas veces para aquellos ciudadanos que trabajan y no cuentan con el tiempo ni los recursos para movilizarse a la CSS y saber cuántas cuotas, dependiendo de sus años de trabajo, han pagado.

Puede interesarte: Mulino instala las mesas de trabajo sobre el futuro del IVM y prestaciones médicas de la CSS

Como asegurado, lo primero que debe saber es que ya no es necesario ir al edificio Bolívar, ubicado en la vía Transístmica, para saber el “aproximado de sus cuotas”; solo debe acercarse a cualquiera de las agencias de la Caja del Seguro Social.

Una vez esté dentro de la agencia, comunica el tipo de trámite que requiere [el aproximado de cuotas o el certificado de cuotas] y este le indicará a qué ventanilla acercarse para ser atendido. Para este tipo de solicitud solo debe llevar su cédula y una copia de la misma.

Este proceso durará tres minutos mínimos a una hora máxima. Todo dependerá de la cantidad de personas que estén en fila informándose sobre sus cuotas.

Movilizándose en auto, este medio realizó el trámite. Entramos por la puerta 5 del edificio Bolívar, en atención al asegurado. Allí se nos informó que, aunque en el sitio web de la entidad se indica que deben hacer dicho proceso allí, después de la pandemia eso cambió; y ahora se hace en las diferentes agencias de la CSS que le queden cerca.

A pesar de eso, la funcionaria procedió a atendernos y nos indicó que lo que podía hacer era ayudarnos con el trámite de la solicitud de “certificado de cuotas”. Se nos entregó un formulario en el que se llena el nombre de la empresa donde se ha laborado y labora actualmente.

Esta información sobre sus cuotas individuales es más detallada, por lo que se nos informó que debíamos esperar un aproximado de 20 días. Este trámite también se solicita en la agencia más cercana a usted.

No obstante, este medio procedió a ir a la Agencia de El Dorado, ubicada en Plaza Mirage, la cual nos quedaba más cerca, pero en atención al asegurado se nos informó que “no tenemos personal para ese trámite” y se nos remitió a la agencia de vía España. Al llegar a Plaza Concordia, donde se encuentra ubicada la agencia de vía España, el trámite no duró ni cinco minutos y se nos entregó el “aproximado de cuotas”.

¿Cuántas cuotas se deben acumular para jubilarse y cómo sabe si están pagando?

La Ley Nº 51 de la CSS establece que todo ciudadano debe hacer un aporte de 240 cuotas al sistema de la Caja de Seguro Social y para recibir el beneficio de la jubilación debe haber cumplido la edad de 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Siendo cesantes, recibirán el 60% del promedio de los diez mejores años de salario percibido.

Si usted es asalariado, es la ficha del Seguro Social la que demuestra que el patrono le descuenta su cuota, pero es la CSS quien le informará si en realidad esos aportes llegan a la entidad.

Cada cuota es un porcentaje mensual que es descontado del salario del trabajador y de otro porcentaje que debe pagar el empleador o patrono a la CSS. Anualmente cada trabajador tendrá doce cuotas, una por mes. El trabajador independiente, también debe hacer sus pagos a la CSS.