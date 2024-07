Es posible donar el subsidio poselectoral al Instituto Oncológico: ¿Qué dice el Código Electoral?

Ciudad de Panamá/Luego de que el diputado Eduardo Gaitán expresara su intención de donar los fondos del subsidio poselectoral al Instituto Oncológico Nacional (ION), su colega, el diputado Luis Duke de Vamos aclaró que, aunque son buenas intenciones, la ley establece en qué se puede utilizar este dinero y en qué no.

"Vamos a despojarnos de parte de este subsidio poselectoral, pero hay que aclarar que la plata no se puede donar directamente al Oncológico; a mí también me gustaría poder donar parte del dinero al Oncológico", aclaró Duke.

Gaitán, por ser el diputado más votado de San Miguelito, recibirá, según el informe preliminar del Tribunal Electoral, $1,054,828.18 millones. En tanto, Duke recibiría $1,026,279.17 y Alexandra Brenes $1,007,385.75.

Lo dicho por Gaitán fue replicado en decenas de redes sociales, e incluso, recibió felicitaciones por parte de algunos colegas, como José Luis "Popi" Varela, sin embargo, la promesa de Gaitán podría no hacerse realidad debido a lo establecido en el Código Electoral.

Cabe aclarar que dicho subsidio será repartido entre los diputados, representantes y alcaldes que fueron electos de partidos políticos y de libre postulación.

No es un cheque al portador, no es una plata que los diputados pueden utilizar para lo que quieran, hay una ley que marca en qué se puede utilizar y en qué no". aclaró Duke.