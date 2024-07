¿MOCA se distancia de Vamos en la Asamblea Nacional?

Las decisiones de los diputados de Vamos y MOCA, que supuestamente se respaldarían en el hemiciclo legislativo, hasta ahora no han logrado un consenso significativo.

Panamá/Los diputados del Movimiento Otro Camino (MOCA) podrían no tener los mismos intereses que los miembros de la bancada independiente Vamos en la Asamblea Nacional. Al menos así lo han dejado ver con sus votaciones en el pleno.

Las primeras diferencias se notaron en la instalación del Legislativo, el 1 de julio, con la elección del secretario general. Allí la bancada de Vamos discrepó con dos de los tres diputados de MOCA.

Cabe recordar que MOCA es un partido dirigido por Ricardo Lombana, mientras que la coalición Vamos fue impulsada por los exdiputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva.

Las acciones

Vamos presentó como candidato al exdiputado Gabriel Silva, mientras que Ernesto Cedeño y Grace Hernández apoyaron a Carlos Alvarado, quien fue postulado por el partido Realizando Metas y respaldado por las bancadas de otros colectivos políticos.

En ese momento, Cedeño, que fue postulado por MOCA, justificó su decisión manifestando que no puede variar su discurso y que se debe ser consecuente con que cuando sale un diputado del hemiciclo legislativo debe dársele la oportunidad a otra persona. “Se me caería la cara de vergüenza si en otrora habiendo objetado este tipo de filosofía hoy la aplauda. Yo no soy de doble año”, dijo.

De acuerdo con fuentes legislativas, Vamos nunca buscó los votos a favor de Silva ni en MOCA, ni en el Partido Panameñista y menos en Cambio Democrático, sino que lo hicieron a última hora durante la sesión. Así lo manifestaron diputados de estas bancadas.

Ayer miércoles, MOCA volvió a marcar su votación. Cedeño, quien ha sido un duro crítico de las acciones de diputados en asambleas anteriores, fue quien impulsó la resolución para que seis diputados pudiesen litigar.

La propuesta de Cedeño también fue apoyada por sus colegas y copartidarios José Pérez Barboni y Grace Hernández; sin embargo, la moción fue rechazada por el pleno con 51 votos.

Cedeño justificó la solicitud señalando que, desde que tiene idoneidad, ha llevado a cabo múltiples acciones judiciales en temas de interés social como activista.

“La ley del mejor salario que esta Asamblea aprobó, solo dos abogados la demandamos, muchos la cuestionaron. Roberto Ruiz Díaz, el vicealcalde, y este servidor, y la gané. Es decir, no quiero perder el activismo ciudadano, voy a seguir ejerciendo en beneficio de la población”, dijo.

El diputado Cedeño, que no está inscrito en MOCA, en reiteradas entrevistas ha dicho que mantendrá “su propio criterio” en caso de darse diferencias con la línea del partido.

También ha llamado la atención que tanto la bancada de Vamos como el diputado de MOCA, José Pérez Barboni, presentaron, cada quien por su lado, un proyecto de ley para modificar el reglamento interno de la Asamblea.

La posible falta de consenso entre los diputados de Vamos y MOCA, quienes entraron en el Legislativo con el estandarte de “transparentar la gestión legislativa” y dejar a un lado “las malas prácticas”, se enmarca mientras la Asamblea analiza, por estos días, temas propios del legislativo.

'Es un proceso democrático'

Estas diferencias, que han sido notables entre Vamos y MOCA, reflejan un contraste interesante en varios temas legislativos, según Candy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana. A su juicio, "es natural que existan discrepancias debido a las diferentes perspectivas y prioridades de cada partido y de cada diputado. Esto es parte del proceso democrático, donde la diversidad de opiniones enriquece el debate y puede llevar a soluciones más equilibradas y representativas para la sociedad”.

Añadió que “lo importante es que, a pesar de las diferencias, continúen trabajando juntos para cumplir con las expectativas de la ciudadanía y de sus electores, y avanzar en el desarrollo de Panamá”.