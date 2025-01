El enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo por el futuro de la Caja del Seguro Social

Panamá/La reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) se ha convertido en el epicentro de un intenso debate entre el Ejecutivo y el Legislativo en Panamá. En el centro de la discusión estaría el rechazo a la propuesta del aumento de edad por sectores políticos, pero que el gobierno defiende como un paso crucial para garantizar la sostenibilidad del sistema y la estabilidad económica del país.

Mientras el presidente José Raúl Mulino urge a los diputados a actuar con responsabilidad y avanzar en la aprobación del proyecto de ley, las bancadas legislativas se mantienen firmes en su rechazo a medidas como el aumento de la edad de jubilación.

Durante su discurso en la Asamblea Nacional, la presidenta Dana Castañeda destacó la relevancia de este tema: "Llegó el momento, respetados colegas, de que esta Asamblea juegue su rol y tome la decisión más importante y esperada por Panamá: la nueva Ley de la Caja del Seguro Social, la institución más noble del país".

Castañeda instó a las bancadas a presentar propuestas, asegurando que, pese a las diferencias conceptuales, lograrán un consenso para salvar la CSS.

Nuestra condición nos obliga a asumir nuestra responsabilidad mandatada por la Constitución política, que otorga esta facultad privativa de aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley", enfatizó.

La posición del Ejecutivo

Sin embargo, el presidente Mulino no escatimó palabras para expresar su frustración ante la demora legislativa: "Nuestro gobierno estuvo y está enfocado en la reforma de la Caja de Seguro Social. Les digo con franqueza que el futuro del país depende de esto".

Mulino manifestó que no abordar la reforma sería una irresponsabilidad y acusó a algunos sectores de usar el tema como pretexto para incluir asuntos ajenos a la problemática real de la CSS.

"El proyecto no está escrito en piedra, pero es importante su culminación para que podamos mirar hacia adelante con la tranquilidad y garantía de un Seguro Social fuerte y al verdadero servicio de los asegurados", afirmó el mandatario.

Además, pidió a los diputados que presenten sus propuestas con sustento técnico, rechazando medidas paliativas como el simple aumento del ITBMS:

Les pido que, si la propuesta es aumentar el ITBMS, se le diga a la población que habrá un aumento de tres puntos en sus consumos y sustentar que esa propuesta es suficiente para salvar a la Caja de Seguro Social o es una medida paliativa (...) Si desean proponer una reforma fiscal, pues díganlo claro".

"Esto no se trata de una reforma fiscal so pretexto de no abordar los problemas actuariales de la Caja de Seguro Social que no se resuelven con más impuestos", acotó.

El rechazo de las bancadas

Por su parte, varias bancadas legislativas han dejado claro que no apoyarán un aumento en la edad de jubilación. La propuesta de acuerdo de algunos de los políticos, abordados por TVN-2.com, es "impopular" y no beneficiaría a la población.

Hace seis días, la bancada de Vamos emitió un comunicado contundente: "Antes de pedirle sacrificios económicos a la población, el Gobierno debe primero realizar recortes y lograr mayor eficiencia en sus operaciones". Entre las medidas propuestas, destacan la eliminación de "gastos innecesarios" como la planilla estatal, subsidios mal focalizados y exoneraciones fiscales.

Listos para escuchar el discurso del presidente

Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Salud, fue aún más crítica: "Estamos modificando más de un 80% de los artículos que fueron planteados", señalando que se han tomado el tiempo para analizar todas las propuestas que fueron presentadas en las consultas. El proyecto de ley 163, con el cual se pretende reformar la Caja del Seguro Social, consta de 210 artículos.

Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Salud, recordó que el próximo 6 de enero iniciará el debate del proyecto de reformas a la CSS y continúan analizando todas las propuestas de modificaciones presentadas.

Su colega y presidente de la Comisión, Alaín Cedeño también ha manifestado que el documento sería reformado casi en su totalidad.

Cedeño, que es jefe de la bancada de Realizando Metas en conjunto con la bancada Mixta (Alianza y Partido Popular) manifestó su desacuerdo con el posible aumento de la edad de jubilación. Propusieron medidas económicas para aumentar las fuentes de financiamiento de la CSS, tales como: Gravámenes a préstamos y depósitos interbancarios, sobre las transacciones realizadas durante la noche y el cobro de un porcentaje del costo de renovación y de los cargos de la membresía anual de las tarjetas de crédito.

Esta propuesta fue descartada por el presidente Mulino, quien las calificó de "no tener ni pies ni cabeza".

Mientras tanto, Jorge Herrera, jefe de la bancada panameñista, sostuvo que la prioridad debería ser cobrar las deudas pendientes a la CSS y mejorar la gobernanza de la institución. Y que la posición de su bancada es "no al aumento de la edad de jubilación".

Aquí hay un tema de gobernanza, no solo los tres años de jubilación o aumentar el 3% al empleador, sino buscar dar una mejor atención al asegurado y no asegurado", acotó.

Bancada Panameñista tampoco apoyaría el aumento de la edad de jubilación

El camino por recorrer

El próximo 6 de enero, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea retomará el primer debate del proyecto de ley 163, donde se incluirán las modificaciones propuestas por las distintas bancadas.

El consenso parece lejano, y mientras el Ejecutivo insiste en la urgencia de las reformas, los diputados mantienen su resistencia a las medidas impopulares, reflejando un claro desacuerdo entre ambos poderes.