Hospital del Niño se queda sin presupuesto: ¿Qué está pasando?

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 3.6 millones de dólares necesita el Hospital del Niño, José Renán Esquivel, para cubrir sus gastos de funcionamiento hasta fin de año, un capital con el que en este momento no cuentan.

El director de este centro hospitalario, dedicado a la atención de la población infantil del país, Paul Gallardo, explicó que el dinero se requiere para comprar insumos, medicamentos, mantenimiento de algunos equipos e incluso para reemplazar o reparar los que se dañan.

No obstante, explicó que el hecho de no contar con este recurso económico no significa que el hospital se vaya a paralizar, porque regularmente lo que hacen es que entre hospitales se prestan insumos, se priorizan algunas compras o compran poco, aunque con esta modalidad los costos aumentan. "En vez de hacer licitaciones a seis meses, se hacen cada dos", indicó Gallardo.

Esteban Perdomo, presidente de los Médicos Especialistas del Hospital del Niño dijo que esperan que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre interponga sus buenos oficios para conseguir el dinero que necesitan hasta fin de año.

El Hospital del Niño, José Renán Esquivel, recibió 79.8 millones de dólares de 103 millones que solicitaron como presupuesto para el 2023.

"La reducción de presupuesto afecta tanto a administrativos como al personal de salud. Directamente médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, además, de otros colaboradores que tienen que ver con los pacientes (...) Nosotros no tenemos funcionado a los salones de operaciones al cien por ciento por problemas de fallas estructurales", destacó el Presidente de los Médicos Especialistas del Hospital del Niño.

Gallardo informó que en dos ocasiones, por gestiones del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía Finanzas recibieron 5.2 millones de dólares y 5.3 millones de dólares.

El año pasado recibieron atención especializada y de urgencia 193 mil 657 niños. De esa cantidad de pacientes, 104 mil 484 son de especialidades y 89 mil 173 corresponden a urgencia.