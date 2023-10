Joven biólogo panameño descubre múltiples especies de escarabajos

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá cuenta con investigadores científicos que han logrado reconocimiento por su ímpetu al estudiar especies como los anfibios, jaguares o el águila harpía. Y a ellos se ha sumado un joven que se ha enfocado en el mundo de los insectos, específicamente a los escarabajos, descubriendo en los recientes años al menos 27 posibles nuevas especies y destacándose por su trabajo más allá de nuestras fronteras.

Se trata del biólogo Manuel Barría, de 26 años, investigador asociado del Laboratorio de Estudios Biológicos de Artrópodos de la Universidad de Panamá, quien gracias a sus investigaciones dentro de la superfamilia Scarabaeoidea, una de las más complejas de entre las múltiples variedades de escarabajos, ha logrado identificar, de momento, 27 tipos de escarabajos con rasgos particulares, que podrían ser nuevas para la ciencia.

De hecho, cuatro de las especies ya fueron confirmadas científicamente como nuevas especies, al ser descritas en revistas indexadas durante 2023. Las especies son Chrysina mercedesae, Phyllophaga xenomorphallica, Phyllophaga (Chlaenobia) choco y Phyllophaga clavijobustosi.

Las 23 restantes se encuentran en diferentes fases. Las descripciones de algunas serán publicadas en los próximos meses y otras aún están siendo documentadas por medio de investigación para, posteriormente, publicarlas, detalla Barria.

"De las 27 especies potencialmente inéditas para la ciencia, 15 podrían ser endémicas de Panamá; significa que solo se encontrarían en nuestro país", destaca el biólogo.

¿Cómo ha logrado Barría identificar tantas especies de escarabajos? Explica que para realizar este trabajo, se requiere de mucha observación y curiosidad, para analizar con detalle cada ejemplar y así encontrar particularidades, pequeños detalles, que puedan guiar al descubrimiento de una nueva especie.

Tan minucioso es Barría al estudiar sus insectos, que también está por publicar una investigación en la que describe hallazgos en los sonidos de un escarabajo, un área poco abordada por los estudiosos de estas especies.

Gracias a los estudios de las especies que ha analizado Barria y a otros trabajos, como el libro "A Monographic Revision of The Jewel Scarabs Genus Chrysina from Panama, Colombia, and Ecuador (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Rutelini)", en el que hace una revisión de 28 especies de escarabajos del género Chrysina en Panamá, Colombia y Ecuador, el biólogo panameño fue ingresado a inicios de 2023 en el "Scarab Workers World Directory", una base informativa gestionada por la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, en la que aparecen registrados los mejores investigadores de escarabajos (Scarabaeoidea) del mundo, además de referencias de sus proyectos investigativos. Barria es el primer científico panameño en el directorio.

Como próximos planes, Barría tiene programada una serie de visitas a colecciones de insectos en universidades y centros científicos en el extranjero para reforzar sus investigaciones y seguir poniendo en valor la importancia que tienen los insectos en general en los ciclos de la naturaleza.