El ruido que generó la habilitación de diputados suplentes, ¿Por qué se habla de 'vacío' en la ley?

Al no tener funciones específicas, los diputados suplentes de la Asamblea solo tienen derecho a devengar un salario siempre y cuando justifiquen sus funciones.

Ciudad de Panamá/En el segundo día de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, se juramentaron una veintena de diputados suplentes que fueron habilitados por sus principales para ejercer funciones legislativas.

El rol de los suplentes es, principalmente, darle continuidad a las funciones del diputado y que estas no se vean comprometidas cuando el diputado principal tenga que atender otros asuntos.

Estos suplentes, elegidos conjuntamente con los diputados principales a través del voto popular, asumen responsabilidades legislativas en caso de ausencia temporal o permanente de los titulares. Participan en sesiones plenarias y comisiones, debatiendo y votando sobre proyectos de ley, y representando a sus electores en la toma de decisiones políticas y administrativas.

Recordemos que hace cuatro años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respaldó la decisión de la Contraloría General de la República de suspender las doble remuneraciones a los diputados suplentes, es decir, el cobrar en la Asamblea sin ejercer su función y en otras entidades públicas.

En ese contexto, para el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), la situación de los diputados suplentes se encuentra en un "limbo jurídico".

Cedeño destacó que, suplir al principal tiene varias opciones, hay algunos que se les nombra administrativamente y ejercen funciones administrativas ya sea en la Asamblea o en el despacho, y hay otros diputados que el diputado principal les paga cuando los suple.

Por ejemplo, en el caso de la diputada Walkiria Chandler D´Orcy, quien en el periodo pasado fungió como suplente del exdiputado Gabriel Silva, se le vio participar activamente en el pleno, devengando un salario de $2,000 que no incluía dietas, ni gasolinas, y que luego de deducciones quedaba en $1,500.

Al igual que los principales, los suplentes tienen derecho a un pago por dietas [$500] y gasolina [$1,500], sin embargo, según la Contraloría, no se pagaría un salario a quien, como suplente, no justifique su función.

"Eso es un limbo jurídico que existe, evidentemente, para que un suplente acceda al cargo, es por autorización del principal que solamente la da, cuando no va a ejercer el cargo. Eso es lo que ahorita está en ese vacío jurídico, y se ha suplido de esas dos maneras, dependiendo de qué tipo de diputado es y cuál va a ser la función que va a realizar como suplente", precisó Cedeño.

Al ser consultado sobre si presentará en su curul o bancada alguna normativa para especificar las funciones del suplente, dijo que aún no se ha planteado, pero en "algún momento se va a tener que tocar ese tema, porque hay una especie de vacío jurídico que por consenso de bancada se va a tener que llenar en su momento".

En la segunda sesión de este martes, una veintena de diputados fueron habilitados para ejercer funciones en el Pleno. Mientras que por parte de la oposición, algunos suplentes de la bancada de Vamos estarían realizando funciones en asuntos circuitales, atendiendo temas relacionados con las comunidades.

Ese es el caso de los suplentes Kareen García y de Herminia Thompson, suplentes de Alexandra Brenes y Roberto Zúñiga, respectivamente, quienes confirmaron a este medio que no estarían en el Pleno, sino atendiendo a las comunidades que los escogieron, tras llegar a un acuerdo con los diputados titulares.

Y es que los diputados independientes han sido los que han expresado con mayor fuerza las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional, que entre otras cosas, incluye el tema del cobro de salarios no justificados.

El ruido en las redes sociales

La habilitación este martes 2 de julio de 23 diputados suplentes, entre esos el hijo del diputado perredista Benicio Robinson generó ruido y cuestionamientos en las redes sociales por parte de los ciudadanos que exigen terminar con estas prácticas y apoyan reformar el reglamento interno en este sentido.

Entre los comentarios que hicieron en la cuenta de Instagram de TVN Noticias se podía leer que exigían que el diputado principal vaya a trabajar y no estar nombrando al suplente desde el día uno.

"Esto no lo deben permitir, para eso querían las curules, para no ir a trabajar, y para que querían ser diputados... no entendí", fueron parte de algunos comentarios leídos en las redes sociales.

Las funciones específicas de los diputados suplentes incluyen:

Participación en sesiones: Los diputados suplentes tienen la responsabilidad de asistir y participar en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional cuando el diputado principal no puede hacerlo.

Votación en legislación: Tienen el derecho de votar en la aprobación de leyes y en otras decisiones importantes durante las sesiones del pleno.

Representación en comisiones: Pueden ser designados para participar en comisiones legislativas, donde se analizan y discuten los proyectos de ley antes de ser llevados al pleno.

Gestión de asuntos del distrito: En ausencia del diputado principal, el suplente puede encargarse de la atención y gestión de los asuntos y necesidades de la circunscripción electoral que representan.