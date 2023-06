Lucha por la conservación del jaguar en Panamá trasciende fronteras

La labor de Ricardo Moreno y Fundación Yaguará Panamá por proteger a los jaguares ha captado la atención de organismos ambientales y científicos internacionales como PNUMA, The Global Environment Facility y, recientemente, National Geographic.

Ciudad de Panamá, Panamá/En 50 años el jaguar o Panthera onca podría prácticamente desaparecer de los bosques de Panamá como ya ha ocurrido en otros países de América, recoge, contundente, un artículo que National Geographic publicó recientemente en el que despliega el trabajo del biólogo e investigador panameño Ricardo Moreno y de todo el equipo detrás de Fundación Yaguará Panamá, en aras de la conservación del mayor felino del continente.

No es la primera vez que la labor de Moreno y Yaguará recibe atención internacional. En diciembre de 2021, aún con la estela fresca de la pandemia, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) resaltó cómo la misión del conservacionista no solo no se había detenido en medio de la crisis sanitaria, sino que había logrado avanzar en uno de sus principales objetivos: frenar el conflicto entre jaguares y dueños de granjas.

El material difundido por PNUMA en inglés y español, relata cómo un rancho familiar en Agua Buena de Chucunaque, cerca del Parque Nacional Darién, era parte de un proyecto pionero impulsado por Yaguará para dotar a las fincas ganaderas con estructuras de protección para los animales domésticos y así evitar la depredación y, por tanto, las muertes de más jaguares como represalia. Cercas eléctricas, colocación estratégica de pastos y modificación de los patrones de rotación del ganado, fueron algunas de las medidas anti-felinos salvajes aplicadas en la granja.

Según investigaciones de Yaguará Panamá, desde 1989 hasta 2022, al menos 378 jaguares fueron abatidos en el país principalmente por el conflicto con los dueños de ranchos (95% de los casos).

Se estima que en todo el país hay unos 1,000 jaguares y unos 30,000 individuos en su hábitat natural en 18 países desde México hasta Argentina. En otros países del continente como Estados Unidos, El Salvador o Uruguay se le considera prácticamente extinto debido a la pérdida de su hábitat, cacería y a la reducción de las poblaciones de sus presas, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza.

"Se mata a estos felinos más rápido de lo que se reproducen (...) Necesitamos crear conciencia sobre la importancia de la conservación del jaguar y trabajar con las comunidades locales para garantizar que el felino más poderoso de las Américas continúe refugiándose en Panamá", resumió Moreno.

Tras los resultados positivos obtenidos con el primer rancho que adoptó los sistemas anti-depredación, el plan es expandir el programa en 717 hectáreas a través de cinco fincas en la región con el apoyo de The Global Environment Facility.

Moreno, quien también es investigador asociado al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Embajador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Explorador Emergente de la National Geographic desde 2017, se mantiene trabajando en otros proyectos como el monitoreo de las poblaciones de jaguares con cámaras trampa, captura de datos del comportamiento de los felinos por medio de collares con GPS o el primer censo de jaguares en Panamá.