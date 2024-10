Cuando Panamá se convirtió en destino turístico de los estadounidenses

El libro Panama and the Canal in Pictures and Prose escrito en 1914 por Willis J. Abbot es una obra fascinante que captura la monumentalidad del proyecto del canal de Panamá en sus etapas finales de construcción, ofreciendo una combinación de imágenes y descripciones detalladas del progreso y del contexto histórico.

Publicado en un momento crucial, justo antes de la finalización del Canal, el libro se convierte en un recurso valioso para entender cómo se percibió en su momento uno de los mayores logros de la ingeniería del siglo XX, así como su relevancia en el contexto histórico de la construcción de la vía interoceánica.

Además, sería un poderoso instrumento para la promoción del incipiente turismo surgido del interés de los estadounidenses por las monumentales obras del Canal. Se trata de un enorme y pesado volumen que cuenta con 416 páginas, llenas de fotografías que acompañan los textos.

Willis J. Abbot: periodista e historiador

Willis John Abbot (1863-1934) fue un destacado periodista, escritor y editor estadounidense. A lo largo de su carrera, Abbot escribió sobre diversos temas, incluyendo política, historia militar y tecnología, lo que lo convirtió en una voz autorizada en los medios de comunicación de su época. Nació en New Haven, Connecticut, y desde una edad temprana mostró interés en la escritura y el periodismo. Trabajó para varios periódicos importantes, como el New York Journal y el Chicago Times-Herald, donde se destacó como editor.

Abbot es mejor conocido por sus crónicas históricas y sus escritos sobre temas contemporáneos de su tiempo, entre los que se incluyen la Guerra Hispano-Estadounidense y el canal de Panamá. Este último tema resultó particularmente relevante, ya que el Canal estaba destinado a transformar el comercio mundial y la geopolítica. Además de Panama and the Canal in Pictures and Prose, Abbot escribió sobre historia naval y militar, lo que refuerza su capacidad para describir eventos históricos en detalle.

Canal de Panamá y el desarrollo turístico

En una publicación de la historiadora Patricia Pizzurno para la revista Canto Rodado titulada El turismo y el patrimonio en el Panamá republicano, se sitúa el inicio del turismo hacia el istmo en la primera década del siglo XX y sobre todo por la curiosidad generada entre los estadounidenses por la construcción del canal de Panamá.

“La visita a nuestro país en 1906 del presidente Theodores Roosevelt, era el primer mandatario de Estados Unidos que viajaba al extranjero y permaneció tres días en la Zona del Canal, fue el disparador que atrajo a los primeros grupos de estadounidenses que llegaron en calidad de turistas a la ruta de tránsito. La situación no pasó desapercibida para los comerciantes nacionales que, a través de la Asociación de Comercio de Panamá, comenzaron a promover el turismo conjuntamente con las inversiones y la inmigración”, afirma la autora.

Un año más tarde el Canal era la gran atracción turística en los Estados unidos donde se ofrecían paquetes para viajar al Istmo, visitar el Corte Culebra con hospedaje en el “moderno” hotel Tívoli.

David McCullough en su libro Un camino entre dos mares afirma que cerca de 20 mil personas visitaron el corte Culebra entre 1911 y 1912.

Según Pizzurno, “precisamente, entre 1911 y 1912 se publicó en Estados Unidos, una docena de guías turísticas para satisfacer la curiosidad de un público cada vez más exigente y ávido de información(…). A medida que se acercaba el fin de la construcción del Canal, el turismo cobró mayor fuerza. Las guías se volvieron más completas al tiempo que estaban mejor concebidas. Entre ellas se destacan The Panama Guide (La guía de Panamá) de John O. Collins aparecida en 1912 y dos años más tarde Old Panama and Castilla del Oro (Panamá Viejo y Castilla del Oro), de Charles Anderson. Para entonces, los trenes hacían múltiples viajes diarios al corte Culebra para que los turistas pudiesen contemplar los trabajos que tanto enorgullecían al ex presidente Roosevelt. Quizás una de las guías más conocidas es la de Willis J. Abbot: Panama and The Canal in Pictures and Prose (Panamá y el Canal en fotos y prosa) publicada en 1914 que contiene abundantes anotaciones sobre Panamá, aunque no siempre exactas. Deslumbrado por la riqueza histórica de la capital, aún se mostró sorprendido por el descuido que presentaban sus monumentos y dejó constancia de su increíble incredulidad al constatar que no existía una sociedad que velara por la conservación de los sitios históricos”.

Combinación de imágenes y narración

El libro de Abbot destaca por su formato: combina descripciones en prosa con una amplia colección de fotografías que documentan el proceso de construcción. Esta mezcla de imágenes y texto fue una decisión significativa, ya que permitió que los lectores, especialmente aquellos en Estados Unidos, pudieran visualizar lo que hasta ese momento era un proyecto en marcha y muy lejano.

En la época en que fue publicado, las revistas y libros ilustrados comenzaban a ser muy populares, y el trabajo de Abbot capitalizó esta tendencia. Las fotografías mostraban no solo los avances de la obra, sino también a los trabajadores y las condiciones extremas en las que se desarrollaba el proyecto. Desde las gigantescas esclusas hasta las maquinarias de excavación, las imágenes ofrecían un relato visual poderoso del progreso.

La prosa de Abbot, por su parte, no solo describe el proceso técnico de la construcción, sino que también pone en contexto la importancia del Canal en la historia mundial. A través de su narración, el autor elabora sobre las dificultades enfrentadas, los héroes anónimos de la obra y el impacto que tendría el Canal en la navegación y el comercio global.

Además, Abbot también se refiere al clima tropical y a las enfermedades que tantos estragos causaron en los trabajadores, lo que da un matiz humano y trágico a la narrativa de la construcción. Este enfoque logra que el lector comprenda el proyecto no solo como una hazaña tecnológica, sino también como un logro profundamente humano.

Abbot no solo se enfocó en la historia y los monumentos de la capital, sino que también describió detalladamente las ciudades de Panamá y Colón, así como otros sitios significativos de la geografía panameña, como Portobelo, San Lorenzo, Chiriquí, y más. A pesar de quedar impresionado por la riqueza histórica del país, Abbot lamentó el mal estado en que se encontraban muchos de sus monumentos y expresó su sorpresa ante la ausencia de una sociedad dedicada a su conservación.

Relevancia y legado del libro

El valor de Panama and the Canal in Pictures and Prose no solo radica en ser una crónica o un relato del progreso de la construcción del Canal de Panamá, sino también en cómo documenta el contexto cultural y social del proyecto.

En el libro, Abbot deja entrever la manera en que los estadounidenses y otros actores internacionales percibían la obra como un emblema del poder y la modernización, y cómo estos sentimientos se materializaron en la política de Estados Unidos hacia América Latina, conocida como el "destino manifiesto".

Además, el libro es un recordatorio de las vidas de los miles de trabajadores, en su mayoría inmigrantes de las Indias Occidentales, que sacrificaron su salud e incluso sus vidas para completar la construcción. A pesar de que Abbot refleja un punto de vista típico de su época, donde los logros técnicos a menudo eclipsaban las realidades humanas, el texto sigue siendo una fuente importante para estudiar el impacto del canal de Panamá en los individuos que formaron parte del proyecto.

El libro también marca un momento histórico en el que la tecnología de la fotografía comenzaba a ser utilizada para documentar grandes eventos históricos de manera detallada y accesible para el público en general. La obra de Abbot, por tanto, no es solo una fuente de información sobre el Canal de Panamá, sino también un reflejo de los avances en el periodismo visual y en la documentación de eventos históricos en el siglo XX.

El libro incluye la reproducción de varias pinturas, seguramente acuarelas con hermosos paisajes coloridos. Las mismas podían ser recortadas del libro y enmarcadas para ser guardadas como recuerdo de viaje.

Sin duda alguna, Panama and the Canal in Pictures and Prose de Willis J. Abbot es una obra clave para comprender cómo se percibió y documentó la construcción del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX.

A través de la combinación de texto e imágenes, el libro ofrece una visión única de uno de los proyectos más importantes de la historia moderna. La labor de Abbot como periodista e historiador queda plasmada en su detallada descripción del proceso de construcción, al mismo tiempo que proporciona una reflexión sobre el contexto político y social de la época. Su obra sigue siendo relevante para quienes buscan comprender el impacto histórico del Canal de Panamá y los sacrificios que conllevó su construcción.