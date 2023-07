El pincel panameño que embellece las calles de California

¿Se pueden aprovechar estéticamente las enormes cajas del servicio eléctrico que abundan en las esquinas de las calles? Que le pregunten a Rix Cerezo, artista panameño que ha pintado cerca de una treintena de murales en múltiples puntos de California, Estados Unidos, usando estas cajas metálicas como lienzo.

Ricardo Rix Cerezo lleva años dotando de colores las lúgubres cajas eléctricas en ciudades como San Francisco, Arcadia y Los Ángeles, donde su pincel ha tenido un mayor despliegue con obras en Burbank, Glendale, Commerce, South Pasadena, Eagle Rock, Sunland-Tujunga, Sherman Oaks, Paramount, Studio City y San Fernando valley.

También ha pintado murales en Tequepexpan, México; y en Panamá, en los pasillos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde se formó como ingeniero en sistemas, antes de emigrar y radicarse en Estados Unidos.

"Muchas ciudades en California vieron la oportunidad de usar las cajas eléctricas de los conmutadores de semáforos como lienzo artístico para llevar el arte al público. Inicialmente participé en uno de los concursos en la ciudad donde vivo y fui seleccionado para pintar las cajas eléctricas. Allí tuve la experiencia de pintar al aire libre a diferencia del trabajo en mi estudio. A la fecha, he sido seleccionado en alrededor de 30 concursos en diferentes ciudades de California", cuenta el artista panameño.

Acerca de los diseños plasmados en los murales, explica que cada ciudad elige el tema y en algunos casos hay libertad para el creador. El artista amplía: "Cuando no fijan un tema, me gusta incluir elementos naturales del área, como coyotes y palomas torcazas. Mi proceso de diseño inicia con una investigación de la historia de la comunidad, sus emblemas o elementos icónicos. Luego aplico estilos que sean adecuados para comunicar el mensaje y, para finalizar, una paleta reducida de colores para ambientar el mural y que tenga impacto en el breve instante en el que los peatones pasan y lo ven. Adicionalmente, es importante para mí añadir una elemento personal que agregue valor al mural, algo que hable de la historia personal del artista".

Como ejemplo, Cerezo dice que hizo un mural en la ciudad de Burbank, donde hay estudios de cine y televisión que en los años 50 del siglo XX produjeron clásicos del oeste: "Esa fue mi inspiración pues crecí en Panamá viendo esas películas. También utilicé un estilo ‘cartoon’ como homenaje a los estudios de animación en Burbank, entre ellos Hanna-Barbera y UPA. Y finalmente, seleccioné dos paletas de colores, diurna y nocturna, para crear un contraste e interés visual".

Además de los murales, Cerezo ha logrado exponer sus obras en galerías y otros espacios para el arte en California. "Los Ángeles es una de las capitales mundiales del arte. Hay un sinnúmero de agrupaciones donde se puede explorar el arte. Personalmente, he sido miembro de la agrupación Urban Sketchers, una comunidad global de dibujantes dedicada a la práctica del dibujo al aire libre. He expuesto con varios clubes de arte en Los Ángeles, y recientemente, como parte de los artistas urbanos emergentes seleccionados por las ciudades del condado para programas de embellecimiento de las ciudades", detalla.

Respecto a los murales que hizo en la UTP, el artista dice que fue invitado en 2022 para plasmar representaciones de la tecnología y el arte en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales.

Sobre sus inicios en el arte y la creatividad, Cerezo menciona que trabajó como diseñador gráfico en la empresa My Name is Panamá, donde desarrolló imágenes para los populares T-Shirts; hizo trabajos para el grupo de rock Océano y también laboró en el Canal de Panamá, en el desarrollo y diseño de un sitio de internet.

Luego llegó la oportunidad de emigrar a Estados Unidos para continuar su formación profesional en la Universidad de California. "Allí logré actualizarme con clases y expertos de la industria del cine y, posteriormente, me uní a un estudio de desarrollo web, hasta la fecha".

Próximamente, adelanta Cerezo, realizará nuevos proyectos artísticos, como murales para los veteranos de la fuerzas armadas de Estados Unidos, además de un gran mural para la ciudad de Burbank, una gran oportunidad, destaca, porque la obra durará varios años y contará con muchas posibilidades de aparecer en alguna producción de Hollywood.

En su sitio web rixcerezo.com y en sus redes sociales (Rix Cerezo en Facebook e Instagram) se puede apreciar el portafolio de trabajos realizados por el artista panameño.