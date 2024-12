El gabinete del presidente Mulino se mantiene intacto, pero los cambios recaen en otras entidades

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el inicio de su gestión, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha mantenido intacto a su gabinete ministerial. Las figuras que eligió para liderar los diferentes ministerios, provenientes de diversas corrientes políticas e incluso de administraciones anteriores, no han generado hasta ahora polémicas ni controversias que obliguen al mandatario a solicitar sus renuncias.

Los cambios realizados por el presidente han estado enfocados principalmente en directores de diversas entidades gubernamentales. En su mayoría, estos puestos han sido ocupados por rostros conocidos, muchos de ellos vinculados estrechamente al partido Realizando Metas.

Las primeras bajas de la administración de Mulino se registraron en el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y, más recientemente, en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), así como también en las gobernaciones.

Cambios recientes y motivos inciertos

Las razones detrás de estas salidas no han sido esclarecidas públicamente, ya que ni el Presidente ni sus ministros se han pronunciado al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno señalan que las dimisiones se han dado debido a discrepancias de criterios, tanto con algunos ministros como con el propio mandatario.

En lo que va de diciembre, se han registrado dos renuncias significativas: la de Jaime Díaz, director del Ifarhu, y la de Elizandro Hernández, quien dimitió el 2 de diciembre como gobernador de Guna Yala.

Díaz presentó su renuncia el 16 de diciembre, en medio de fuertes críticas relacionadas con el atraso en el pago de becas y auxilios económicos a estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Según fuentes gubernamentales, el exdirector habría desatendido órdenes directas del presidente.

Durante su gestión, Díaz, quien fue vocero durante la pasada campaña presidencial de los partidos RM y Alianza, declaró en la Asamblea que el Ifarhu no contaba con los fondos necesarios para cubrir las becas de 302 estudiantes en el extranjero, argumentando que los contratos correspondientes no tenían el refrendo de la Contraloría General de la República. Estas declaraciones generaron cuestionamientos por parte de los diputados.

Además, al asumir el cargo, Díaz publicó una lista de miles de beneficiarios de auxilios económicos, entre los cuales figuraban allegados a políticos, hijos de funcionarios electos y personas con recursos suficientes para costear sus propios gastos. También interpuso denuncias ante el Ministerio Público por la entrega indiscriminada de beneficios sin los respectivos estudios financieros. Hechos que fueron aplaudidos por los ciudadanos.

Por otro lado, el exgobernador Elizandro Hernández, designado directamente por el presidente, renunció al cargo mediante una nota en la que supuestamente señalaba discrepancias.

Otras renuncias y movimientos

Arturo Alvarado también dejó su puesto en agosto tras supuestos desacuerdos, siendo reemplazado por Omar Smith Gallardo.

En octubre, Jaime Trujillo, quien había sido nombrado como director del SPI para trabajar de la mano con el Presidente, presentó su renuncia irrevocable. Actualmente, ese cargo lo ocupa Óscar Beitía Cáceres.

Análisis político: ¿Cambios por lealtad o por desempeño?

El analista político Javier Ordinola considera que estas destituciones y renuncias no están relacionadas con la cercanía de los funcionarios al expresidente Ricardo Martinelli. Según Ordinola, los movimientos se deben principalmente al desempeño de los funcionarios y su capacidad para cumplir con las expectativas del presidente.

Las destituciones o renuncias seguirán ocurriendo en la medida en que los funcionarios, ya sean ministros, viceministros, directores o subdirectores, no cumplan con la misión encomendada o no llenen las expectativas del presidente”, aseguró el analista.

Asimismo, añadió: “A diferencia de administraciones anteriores, donde los ministros y directores solían permanecer los cinco años del período presidencial, en este gobierno parece que los cambios serán frecuentes. El presidente no dudará en remover a quienes no estén haciendo su trabajo o no cumplan con sus estándares”.

Por ahora, el mandatario tiene un largo camino en el cual le tocará ver las lealtades o no de sus ministros. La gestión Mulino está enfocada en abordar temas que generan pasiones entre los panameños, como lo es, la Caja del Seguro Social.