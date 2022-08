Serpientes en Panamá: Cuáles son venenosas y qué dice los expertos de estos animales

Ciudad de Panamá, Panamá/Normalmente cuando vemos una culebra o serpiente, la primera reacción de la persona es matarla, sin diferenciar si es venenosa o no, pero sabías que existen serpientes no venenosas que se comen a las venenosas y son consideradas como un controlador natural para mantener el equilibrio del ecosistema y la población de las serpientes venenosas.

Mariana Park, médico veterinaria del Ministerio de Ambiente explica que las serpientes las catalogan a todas, pero estas se clasifican en colúbridos y vipéridos. Las culúbridos son las mejor conocidas como culebras, no son venenosas, son más pequeños, la boca es más pequeña y comen parte de su presa. Mientras que la especie vipéridos, son las conocidas víboras o venenosas. Entre las venenosas se encuentran la X, patocas, víbora de pestaña, entre otras.

Cazadoras de serpientes

Mario Urriola, biólogo especialista en vida silvestre, indica que no solo hay serpientes no venenosas que se comen a las venenosas, también hay una especie que es venenosa y se alimenta de venenosas como no venenosas. Se tratan del grupo de corales verdaderas.

Según el especialista existen entre 10 a 12 especies de serpientes controladoras. Una de estas especies son las cazadoras negras (ellas solo comen las serpientes venenosas). Son bastantes rápidas y grandes pueden medir entre dos metros y medio a tres metros de largo (las hembras son más grandes que los machos), pero no representan peligro para el hombre.

"Las cazadoras no son venenosas tienen una toxina que paraliza sus presas, como serpientes pequeñas, ratones u otros animales pequeños. Estas serpientes no matan por placer, sino para comer", explicó Urriola.

La drymarchon melanurus, es una especie no venenosa que cazan a las venenozas como la la X o la patoca. Esta serpiente pueden medir hasta tres metros de largo y no muerden.

Serpientes más peligrosas en Panamá

De las 157 especies que existen, solo hay 26 venenosas. Del grupo de venenosas hay 16 del grupo de las víboras y 10 de las corales.

Dentro del grupo de las víboras que se consideran las más peligrosas tomando en cuenta su tamaño y veneno o toxinas, las del género antropoides mejor conocidas como mano de piedra es la más peligrosa en cuanto a toxina. También se consideran peligrosas la X, la patoca y la víbora de pestaña.

Las características de las víboras venenosas son la cabeza, son anchas en punta hacia adelante con un cuello más angosto, comúnmente la gente le dice punta de flecha. El cuello va a ser más angosto que la cabeza, el dorso del animal va a tener figuras geométricas o retangulares. El color es opaco y sus ojos los van a tener con pupila vertical parecidos a los gatos, porque son de comportamientos nocturnos.