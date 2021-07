Taysdell Rodríguez, una madre de dos niñas de 18 meses y 6 años, fue destituida hace poco menos de 15 días del Ministerio de Educación, supuestamente por una orden emitida directamente de la Presidencia de la República.

Rodríguez contó a TVN-2.com que contaba con un contrato permanente de ocho años, ejerciendo como secretaria en un colegio del distrito de San Miguelito.

Tengo una niña de 18 meses y otra de 6 años y mi esposo se encuentra sin trabajo desde agosto de 2020, él a la fecha ni bonos ni el vale digital ha recibido. Explique en el trabajo que yo era el único sustento de mi hogar, pero me dijeron que no podían hacer nada, porque la orden venía de Presidencia y si quería hacer algo por mí, debía hacer una nota para llevarla a Ciudad del Saber, para ver si así reconsideraban mi destitución, relató la exfuncionaria.

Casos como el de Taysdell se conocen a diario, y es que, cada quinquenio trae consigo una vorágine de despidos supuestamente injustificados en el sector público, de al menos el 98% de los trabajadores. Así lo aseguró Augusto Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).

De acuerdo con Berrocal, “ no es responsabilidad de los trabajadores que los Gobiernos desde 1994 no hayan querido implementar de manera correcta la Carrera Administrativa. La excusa de gobierno tras gobierno para despedir en masa, es que los trabajadores no estaban en carrera y no entraron a la cosa pública por concurso”.

Recordó que con la administración del expresidente Juan Carlos Varela, se modificó la Ley 9 del 20 de junio de 1,994 de Carrera Administrativa a través de la Ley 23 del 2017, y se estableció que a partir del 1 de julio de 2,018 todos los trabajadores que ingresen a laborar en las instituciones del Estado lo deben hacer mediante concurso.

Sin embargo, según Berrocal, la actual gestión del presidente de la República, Laurentino Cortizo, llegó y suspendió la Ley y ahora “ se están nombrando trabajadores de manera interina”.

En tanto, dijo que hay casos en que los funcionarios son permanentes y los están despidiendo como si fuesen de libre nombramiento y remoción.

Más de 80 mil despedidos en el sector público

Cifras recopiladas por la Fenasep dan cuenta que desde que inició la administración Cortizo se contabilizan más de 80 mil despedidos en el sector público del país. La institución que lleva el récord de esos despidos es el Ministerio de Educación, con más de 20 mil despidos.

" Han despedido trabajadores en tiempo de pandemia que incluso se han infectado del COVID-19 y han quedado con secuelas", aseveró. Referente a este tipo de casos, Berrocal aseguró que la infección por el virus entra dentro de las enfermedades crónicas protegidas por la Ley 59 de 2005y sus modificaciones.

Se sigue contratando por favores políticos y se están despidiendo todos los días a personas que padecen cáncer, sida, enfermedades terminales, discapacitados y ciudadanos con hijos discapacidades. No han respetado, porque tienen el pensamiento de que estarán 10 años fuera de la papa y están viendo que logran mientras están administrando la cosa pública”, puntualizó.

Elisandro Gaitán, es un comunicador social y otro de los tantos funcionarios destituidos, Su caso más reciente data de octubre de 20|9, pero es destacable, pues, aunque ya había sido restituido en su puesto tras salir favorecido con un fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En esta administración, y según él, sin respetar su restitución se le levantó un proceso por cometer una supuesta falta administrativa al divulgar grabaciones de una investigación y se le volvió a destituir por segunda ocasión.

No obstante, detalló Gaitán, no se pudieron probar las supuestas faltas que había establecido la oficina de recursos humanos de la entidad en la que labora, por lo que la CSJ declaró ilegal el proceso del despido, y finalmente el resuelto del mismo salió el 2 de junio pasado.