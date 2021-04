'Despertar en el abismo', la ganadora del Miró escrita por una artista trans

La obra cuenta la historia de Ángel Azul, una trabajadora sexual explotada por su hermana y su madre, y el Insomne, un camionero que la idealiza e intenta salvarla. Es una historia de amor en medio del vicio y la mugre, una fantasía condenada a la tragedia de la realidad.

¿Qué te motivó a concursar en la categoría Teatro? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el teatro?

Mi madre siempre ha hecho teatro y crecí rodeada de individuos afines al medio, muchos de ellos llegando a formar parte de mi familia. Desde que era pequeña tenía el sueño de crear historias fabulosas como las que interpretaba mi mamá y su grupo de teatro. Quería que tanto ella como sus amigos pudieran interpretar mi visión, de mundos y personajes maravillosos.

Mi experiencia podría decirse que son mis vivencias y experiencias viviendo con mi madre, viendo sus proyectos salir a la luz pública, y entreteniendo a miles de personas. Los veía constantemente ensayar, veía a mi mamá en su cuarto, revisando sus guiones junto con su director. La veía además impartiendo sus clases en la universidad de Panamá, revelándome, casi a nivel inconsciente, como por ósmosis, todo el proceso que conllevaba la creación y puesta en escena de una obra de teatro. Llegó un punto en el que me aprendía las líneas de personajes, la ubicación de props, la música, la iluminación. Todo fluía de manera muy natural en mi cerebro. Nunca he montado una obra, pero siempre he escrito, siempre he estado interesada en que mi visión se transmita, sea cual sea el medio.

¿Podemos esperar ver Despertar en el Abismo interpretada en los teatros panameños? ¿Qué sigue para la obra?

Sí, de hecho parte del premio es un presupuesto extra para montar la obra. Pienso que tiene el potencial para llegar a una mayor audiencia, con la gente apropiada. Ya tengo pensado quienes podrían interpretar ciertos personajes, y ya decidí quienes dirigirán la obra. Quiero generar trabajos para la comunidad artística, es mi principal objetivo, pero todo depende de cómo resulte el estado de la pandemia, y que habiliten el espacio para los teatros.

¿De dónde viene el pseudónimo Safiyiva que utilizaste para concursar en el premio? ¿Qué significa para ti?

El pseudónimo viene de un monstruo de una franquicia de videojuegos llamada Monster Hunter. Es un Dragón rojo, capaz de absorber la energía de su entorno para curar sus heridas. La verdadera forma de escribirlo es “Safi'jiiva”, y es una combinación de “Safi”, de origen arábico, que significa “Pura, Pureza”, y “Jiva” que significa “Existencia, Vida” del indostán. Sentí que sería apropiado el nombre, ya que representa la inocencia que me impulsó en un principio a escribir, ese sueño inocente de compartir mis sueños, ilusiones y temores con el mundo, es la forma más pura de mi arte. Debo decir también que las características del monstruo en sí, son cualidades de supervivencia a las cuales he tenido que recurrir. Con el fin de curar mis propias heridas, me he dedicado a usar mi propio entorno como inspiración para crear, y expresarme sin las limitaciones del día a día, en una sociedad que constantemente me dice que mi existencia no es válida, por ser quien soy. Los videojuegos son probablemente la razón por la que sigo viva, no solo ayudándome a sobrellevar mis situaciones de vida, llevándome a mundos mágicos y aislados de la realidad, sino también inspirándome a seguir creando.

¿Qué tan reflejada te ves en tu obra? ¿El Ángel Azul y el Insomne son parte de ti?

Más que identificarme con los personajes me identifico con la situación terrible que les toca vivir. No es necesario vivir en esas condiciones para saber que existen. Están en todas partes, en las calles, en las estaciones del Metro, a donde vayas, hay personas que viven condiciones de vida terribles, y todos como sociedad jugamos el mismo juego de ignorancia. Pensamos que no podemos hacer nada, pero ¿cuándo fue la última vez que le preguntamos a un completo extraño “¿Cómo te encuentras??” Lo que sucede en la obra son eventos trágicos, que son un duro reflejo de nuestra realidad, que para muchos simplemente es inescapable.

¿Qué planes tienes para tu futuro y el de Despertar en el Abismo? ¿Estará disponible en versión impresa para el público general?

Si bien es cierto, el teatro me apasiona desde niña, otra de mis pasiones es el arte secuencial. En un futuro planeo convertir la obra en formato cómic y utilizarlo de punto de ancla para realizar mi propio concurso de arte secuencial (Cómics) a nivel nacional, de ser posible certificado por el Ministerio de Cultura. En cuanto a mi obra, esta será publicada el próximo año por el Ministerio de Cultura.

Cómo mujer afro y transgénero, has hecho historia en esta premiación. ¿Qué retos enfrentas como artista en un país donde existen pocas o nulas protecciones a los derechos humanos de personas trans? ¿Qué mensaje te gustaría compartir con tu trabajo y tu arte?

Enfrento los mismos retos de todas las mujeres trans, discriminación y prejuicio. Durante la cuarentena dividida por género, no pude salir tranquilamente a comprar comida ni cumplir con otras necesidades básicas, por el temor que tenía de salir cualquiera de los dos días. Esto me hizo muy difícil concentrarme en escribir mi obra, al no tener ningún tipo de seguridad y tener que depender de amistades y de voluntarios para hacer lo que normalmente hubiera sido una salida a la esquina de mi casa... Estuve semanas sin comer más de una sola comida al día, racionando todo lo que podía, hasta que alguien pudiese ayudarme con el súper mercado, algo tan básico como eso... Viendo todos los casos de personas trans cuyos derechos estaban siendo violentados, y nadie de las respectivas autoridades haciendo nada al respecto, solo permitiendo que la violencia continuara. Fue como vivir un golpe de realidad, y pensé: Si este país no está dispuesto a escuchar las voces de todas esas personas que lo único que han hecho ha sido ser sinceras consigo mismas, haré que, por medio de mi arte, se escuche mi voz.

Quise hacer algo crudo, una crítica directa a la sociedad, pero no quise hacerlo desde mi perspectiva de víctima, sino desde la de una sociedad que se encuentra en constante deterioro. Más que enviar un mensaje, la obra busca reflexionar sobre las situaciones terribles a la que muchos estamos sujetos, que muchos conocen, pero deciden ignorar.